Usporedili cijene u 22 ljetovališta: Ovo su najjeftinije europske destinacije za obiteljski odmor

Istraživanje je usporedilo cijene deset ključnih stavki koje obitelji najčešće troše na odmoru, od obiteljskog ručka i večere, pića, kreme za sunčanje do sredstva protiv insekata i to u 22 popularna europska odredišta

Obitelji koje ovog ljeta žele uštedjeti na odmoru trebale bi ozbiljno razmisliti o Portugalu, Bugarskoj i Španjolskoj. Prema najnovijem izvješću Post Office Travel Money Family Holiday Report za 2026. godinu, upravo su te destinacije trenutno najpovoljnije za turiste. Istraživanje je usporedilo cijene deset ključnih stavki koje obitelji najčešće troše na odmoru, od obiteljskog ručka i večere, pića, kreme za sunčanje do sredstva protiv insekata i to u 22 popularna europska odredišta. Laura Plunkett, voditeljica Post Office Travel Money, istaknula je da postoje velike razlike u cijenama među destinacijama, zbog čega je istraživanje prije odlaska važnije nego ikad, piše Večernji list.

Na prvom mjestu našao se Algarve u Portugalu. Košarica od deset osnovnih stavki tamo košta oko 163 eura, što je 2,7 posto manje nego prošle godine. Kava se može popiti za otprilike 1,50 eura, pivo za oko 3,05 eura, a čaša vina za otprilike 4,10 eura. Time je Algarve postao najjeftinija destinacija za obiteljski odmor. Samo malo skuplji, na drugom mjestu, nalazi se Sunny Beach u Bugarskoj s ukupnim troškom od oko 166 eura. Iako su cijene tamo porasle 9,3 posto u odnosu na prošlu godinu, destinacija je zadržala visoko mjesto. Posebno se ističe najjeftinija obiteljska večera s pićima, koja tamo iznosi oko 85 eura.

Treće mjesto zauzela je Lanzarote na Kanarskim otocima s oko 172 eura. Cijene su pale 2,8 posto, a destinacija je postala najbolje plasirana među osam španjolskih odredišta uključenih u istraživanje. Idealna je za kombinaciju plaže, planinarenja i istraživanja vulkanskih pejzaža. Slijedi Menorca na Balearima s oko 177 eura. Ručak s dva jela za dvoje odraslih košta oko 32,70 eura, kava oko 2,55 eura, pivo oko 3,60 eura, a čaša vina oko 4,60 eura. Costa Brava u Španjolskoj zauzela je peto mjesto s oko 181 eurom. Pivo tamo košta oko 2,60 eura, a obiteljska večera s tri jela, vinom i bezalkoholnim pićima oko 101 euro, piše Daily Mail.

Tenerife, također na Kanarskim otocima, našao se na šestom mjestu s oko 185 eura. Kava stoji oko 2,05 eura, pivo oko 3,05 eura, a sredstvo protiv insekata oko 6,10 eura. Marmaris u Turskoj, koji je prošle godine bio na prvom mjestu, sada je pao na sedmo mjesto s oko 186 eura, jer su cijene porasle čak 23 posto.

Costa del Sol zauzeo je osmo mjesto s oko 191 eurom. Kava košta oko 2,05 eura, pivo oko 3,50 eura, a trostruka večera manje od 96 eura. Costa Blanca je na devetom mjestu s oko 203 eura. Pivo tamo stoji oko 4,10 eura, a ručak s dva jela oko 36,80 eura. Regija se može pohvaliti i s 151 plažom koja nosi Plavu zastavu. Deseto mjesto pripalo je Paphosu na Cipru s oko 207 eura. Na suprotnom kraju ljestvice našao se Sorrento u Italiji, koji je proglašen najskupljom destinacijom. Košarica tamo košta oko 314 eura, a obiteljska večera za četvero čak oko 175 eura – gotovo dvostruko više nego u Algarveu.

Istraživanje također pokazuje da 46 posto britanskih obitelji planira veći budžet za ovogodišnji odmor. Ipak, čak 85 posto obitelji na prošlom putovanju prekoračilo je planirani budžet za prosječno 49 posto, što znači da su potrošili oko 445 eura više od planiranih 900 eura. Najveći uzrok prekoračenja su upravo hrana i piće.