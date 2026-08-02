Uspješno završen Internacionalni Coerver nogometni kamp u Splitu

Nakon šest dana ispunjenih nogometom, učenjem i nezaboravnim druženjem, uspješno je završen “Internacionalni Coerver kamp Split”, koji je od 27. srpnja do 1. kolovoza na terenima Parka mladeži okupio više od 45 mladih nogometaša iz Hrvatske, Kine, Slovenije, Češke, Norveške, Francuske i Njemačke.

Polaznici su tijekom kampa odradili deset treninga prema svjetski priznatoj Coerver Coaching metodologiji, usavršavajući tehniku, kontrolu lopte, igru 1 na 1 i 2 na 2, brzinu, koordinaciju i donošenje odluka u igri. Uz treninge, sudjelovali su na edukativnim radionicama iz područja sportske psihologije i sportske prehrane, obišli stadion Poljud, zaigrali nogomet na pijesku na popularnim Bačvicama, a posljednjeg dana zaključili kamp prijateljskim utakmicama protiv lokalnih klubova.

Osim nogometnog napretka, ono što će sudionici zasigurno najviše pamtiti jesu nova prijateljstva, zajednički trenuci i iskustva koja su podijelili s vršnjacima iz različitih zemalja. Upravo je to još jednom pokazalo kako nogomet nema granica i kako je lopta univerzalni jezik koji spaja djecu iz cijelog svijeta.

„Najveća vrijednost ovog kampa nisu samo treninzi i nogometni napredak, već osmijesi djece, nova prijateljstva i uspomene koje će ponijeti iz Splita. Ponosni smo što smo i ove godine okupili mlade nogometaše iz različitih zemalja te im omogućili da kroz nogomet uče, razvijaju se i stvaraju prijateljstva koja nadilaze granice. Od srca zahvaljujem svim roditeljima na ukazanom povjerenju, našim gostima iz Hrvatske i inozemstva, trenerima, partnerima i svima koji su svojim doprinosom uveličali ovaj projekt. Vidimo se i dogodine na novom izdanju Coerver Internacionalnog nogometnog kampa u Splitu.” – rekao je Toni Volarević, organizator Coerver Internacionalnog nogometnog kampa.

Coerver Croatia svoje aktivnosti nastavlja već krajem kolovoza, kada s radom kreće Coerver Akademija Split, program dodatnog individualnog razvoja igrača kroz rad u manjim grupama, s naglaskom na razvoj tehnike, samopouzdanja i kreativnosti mladih nogometaša.