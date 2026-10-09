Uspješno priveden kraju Svjetski tjedan svemira u Zvjezdanom selu Mosor

Uspješno je priveden kraju još jedan Svjetski tjedan svemira (World Space Week), najveća globalna manifestacija posvećena svemirskoj znanosti i tehnologiji, koja se diljem svijeta tradicionalno obilježava od 4. do 10. listopada pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda. Ovogodišnja Središnja tema, „Raketna revolucija“ odabrana od strane Svjetskog udruženja za tjedan svemira (WSWA), u fokus javnosti stavila je ubrzani razvoj raketnih sustava, sve veću dostupnost svemira te značajno smanjenje troškova lansiranja satelita. U obilježavanje ove važne manifestacije i ove se godine aktivno uključila udruga Zvjezdano selo Mosor, pripremivši opsežan i raznovrstan edukativni program namijenjen djeci i mladima s ciljem trajne popularizacije astronomije, svemirskih znanosti i šireg STEM područja.

U samoj zvjezdarnici u Gornjem Sitnom održana su astronomska predavanja te promatranja noćnog neba teleskopom, u kojima je sudjelovalo ukupno oko 150 učenika osnovnih škola. Zvjezdarnicu su u sklopu ove manifestacije posjetili učenici Osnovne škole Murterski škoji iz Murtera te Osnovne škole knez Trpimir iz Kaštel Gomilice. Učenici su imali priliku zakoračiti u tajne astronomije izvan klasičnih školskih učionica, stječući nova znanja i praktična iskustva koja potiču njihovu prirodnu znatiželju i ljubav prema znanosti.

Edukativne aktivnosti u sklopu Svjetskog tjedna svemira održavale su se i u prostorijama Zajednice tehničke kulture grada Splita. Za polaznike radionica u Splitu organizirane su specijalizirane radionice 3D modeliranja. Tijekom ovih praktičnih radionica sudionici su se upoznali sa suvremenim softverskim alatom za dizajnersko oblikovanje te su samostalno izrađivali i modelirali svemirske rakete, planete i zvijezde. Povezivanjem tematike raketne revolucije s računalnim dizajnom i 3D tehnologijom, polaznici su kroz vlastiti kreativni rad i praktične zadatke savladali osnove inženjerskog razmišljanja i primjene modernih tehnologija u svemirskim istraživanjima.

Ovim uspješnim Svjetskim tjednom svemira Zvjezdano selo Mosor još je jednom pokazalo koliko je važno za obrazovanje mladih u regiji. Kroz promatranje neba, radionice i druženje, djeci su na jednostavan i zanimljiv način približili svemir te u njima probudili želju za istraživanjem i znanošću.