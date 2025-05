Uspješno održano drugo izdanje Skradin Cup Regatte

Drugo izdanje Skradin Cup Regatte, održano od 10. do 17. svibnja 2025. u organizaciji Istion Yachtinga i Jedriličarskog kluba Val iz Šibenika, uspješno je privedeno kraju, još jednom potvrdivši Skradin kao jedno od ključnih središta jedriličarske kulture na Jadranu. Regata je organizirana pod pokroviteljstvom Grčke ambasade u Zagrebu, Grada Skradina i Turističke zajednice Skradina te uz pomoć sponzora ACI d.d., OTP Leasing d.d., UniCredit Leasing d.o.o., Generali Osiguranje d.d. i ostalih partnera. Inspirirana renomiranim Catamarans Cupom, Skradin Cup Regatta 2025 okupila je brojne jedriličare, partnere i prijatelje iz cijelog svijeta te ponudila tjedan ispunjen uzbudljivim regatnim natjecanjima u dvije klase – jedrilicama i katamaranima, atraktivnim jedriličarskim rutama koje su obuhvatile ACI marine Skradin, Palmižanu i Trogir, kao i Martinis Marchi marinu i javnu luku Primošten, te nezaboravnim večernjim događanjima. Spoj sportskog duha i opuštenog druženja učinio je ovu regatu jedinstvenim doživljajem.

Natjecateljski dio regate odvijao se tijekom prva četiri dana, kada su održana četiri plova u dvije kategorije: jedrilice i katamarani. Sudionici su jedrili kroz neke od najljepših nautičkih destinacija Dalmacije, uključujući Skradin, Primošten, Maslinicu, Palmižanu i Trogir. Na regati je sudjelovalo 17 natjecateljskih plovila i više od 130 sudionika, što dodatno potvrđuje kvalitetu i značaj ovog događanja. Uz sportski dio, sudionici su uživali u bogatom zabavnom programu, od tematskih zabava i kulinarskih natjecanja do glazbe i ceremonije dodjele nagrada.

Veliki pobjednici regate su posade koje su osvojile prvo mjesto u glavnim kategorijama. U kategoriji jedrilica najbolja je bila posada Tarasa Opyjra na jedrilici „FIRST SECRET“, dok je kod katamarana vrhunski rezultat ostvarila posada Teodora Line na plovilu „FIRST STEP“. Regata je osim natjecanja u brzini donijela i zabavu kroz popratna natjecanja. Titulu najbolje posade u natjecanju za najbolji stil odnijela je posada Roberta Girjabua na jedrilici „FIRST KISS. U „Cook Off! natjecanju“ najuspješniji su bili Sorin Ivan i njegova posada na jedrilici „FIRST LIFE“, dok je na „Show Off! natjecanju“ dominirala posada Tarasa Opyjra s „FIRST SECRET“ jedrilice. Naposljetku, u „Shoot Off! natjecanju“ najbolja je bila posada Eugena Protease na jedrilici „FIRST GLIMPSE“.

Spoj sportskog duha, opuštenog druženja i pomno odabranih destinacija razlog je zbog kojeg Skradin Cup Regatta sve snažnije učvršćuje svoju poziciju na nautičkoj karti Mediterana. Svaka etapa regate bila je više od samog natjecanja jer je pružila priliku za isticanje prirodnih ljepota Dalmacije i njezine izvrsne nautičke infrastrukture. Tijekom regate, posade su uplovljavale u ACI marinu Trogir, smještenu na otoku Čiovu, svega nekoliko minuta od povijesne gradske jezgre Trogira. Nakon toga, uživali su i u ACI marini Palmižana, smještenoj u slikovitoj uvali na otoku Sveti Klement.

Ovogodišnje izdanje Skradin Cup Regatte utjelovilo je sve ono što ovaj događaj čini posebnim – strast prema jedrenju i zajedništvo. Uz podršku ACI-ja još je jednom istaknuta važnost kvalitetne nautičke infrastrukture u stvaranju izvrsnih jedriličarskih iskustava u Hrvatskoj. Posebno priznanje ove je godine pripalo ACI marini Skradin i njezinom direktoru Slavenu Bogutu, koji su nagrađeni za izniman doprinos organizaciji Skradin Cup Regatte 2025.

„Ovogodišnja Skradin Cup Regatta nadmašila je sva očekivanja. Energija, timski duh te vesela atmosfera na moru i kopnu podsjetili su nas zašto radimo ovo što radimo. Zahvalni smo svima koji su nam se pridružili i učinili ovaj događaj tako posebnim“, izjavila je Tina Dimitriou, voditeljica korisničke podrške u Istion Yachtingu.

„Skradin Cup Regatta jasno pokazuje kako sinergija sporta, autentičnog prirodnog okruženja i vrhunske nautičke infrastrukture može rezultirati projektom koji istovremeno doprinosi pozicioniranju destinacije i potiče održivi razvoj lokalne zajednice. Ovo priznanje za nas je dodatna potvrda ispravnosti tog pristupa i snažan poticaj da i dalje gradimo standarde izvrsnosti po kojima je ACI prepoznatljiv u domaćem i međunarodnom nautičkom sektoru”, izjavio je Kristijan Pavić, predsjednik Uprave ACI d.d.