Uspješne STEM radionice ZTK grada Splita na 3. Festivalu Split za djecu

U Splitu se od 14. do 18. listopada održava 3. Festival Split za djecu, manifestacija koja kroz više od 50 besplatnih aktivnosti slavi dječju kreativnost i edukaciju. Zajednica tehničke kulture grada Splita se uključila u ovaj program te je jučer za najmlađe sugrađane organizirala iznimno posjećene praktične radionice robotike i 3D modeliranja.

Na radionici „LEGO Robotika: Pokreni svoj prvi automobil!“ dvoranom je zavladala prava inženjerska atmosfera. Mališani su imali zadatak sastaviti vlastiti automobil u obliku formule od LEGO elemenata. Nakon uspješno svladanog mehaničkog dijela konstrukcije, uslijedilo je programiranje pomoću jednostavnog slikovnog koda. Djeca su naučila kako „oživjeti“ svoje formule te ih programirala da samostalno voze, skreću i prolaze kroz poligon. Aktivnost je na zabavan način potaknula razvoj logike, strpljenja i timskog duha.

Velika kreativna gužva pratila je i radionicu „Čarolija 3D olovki: Nacrtaj svoje igračke u 3D-u!“, na kojoj su polaznici iskoračili iz dvodimenzionalnog svijeta papira i naučili „crtati u zraku“. Koristeći 3D olovke i ekološki prihvatljivu plastiku, djeca su brzo svladala tehniku slojevitog nanošenja materijala. Mali su se kreativci okušali u dizajnu modnih dodataka, pa su prostorom ubrzo zavladale unikatne, šarene trodimenzionalne naočale i kravate koje su ponijeli kući kao uspomenu. Radionica je izvrsno poslužila za poticanje mašte, prostorne orijentacije i fine motorike.

ZTK grada Splita nastavlja s provođenjem programa tehničke kulture i STEM aktivnosti, a nove prilike za učenje i igru očekuju nas već uskoro!