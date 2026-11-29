Ovaj je vikend na više frontova bio uspješan za mnoge dalmatinske klubove u 1. NL, ali i u 2. NL.

Hrvace porazile Dinamo II u Zagrebu

Nogometaši Hrvaca upisali su pobjedu od 0:2 na gostovanju kod Dinama II, a pitanje je pobjednika riješeno u drugom dijelu. Za vodstvo gostiju zabio je Ikić na asistenciju Pokrajčića, a pobjedu je potvrdio Vučković na asistenciju Ikića. Dinamo je u 74. minuti imao kazneni udarac koji je obranio vratar Tomić. Ovom su pobjedom Hrvace ostale iznad klubova za doigravanje odnosno ispadanje.

Dugopolje slavilo na domaćem terenu protiv Orijenta

Dugopoljci su uspjeli upisati pobjedu nakon što su krenuli lošije u utakmicu. Orijent je poveo u 20. minuti golom Andrijaševića, a onda je u 37. minuti rezultat poravnao Živković. U 71. je minuti igrač Orijenta dobio drugi žuti odnosno isključujući crveni karton, a pobjedu Dugopolju donio je Ghussein u fotofinišu utakmice, točnije u 88. minuti. Iako su upisali pobjedu, Dugopoljci su i dalje posljednji.

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Uskok remijem zadržao prvo mjesto

Uskok je gostovao kod Trnja i upisao remi uz šest žutih kartona u cijelom susretu, dva za Uskok i četiri za Trnje. Iako nisu stigli do pobjede, Klišani su ostali prvoplasirani na tablici s 31 bodom i utakmicom manje od drugoplasiranog Solina koji ima 27 bodova.

Zagora u fotofinišu utakmice uzela bodove

Napeto je bilo u Unešiću. Zagora je u samom kraju utakmice upisala tri boda protiv Inkera. Gosti su poveli preko autogola Perajice u 22. minuti, a samo 15 minuta nakon autogol je zabio Arapović za poravanjanje rezultata odnosno 1:1. U durgom je dijelu, točnije u 52. minuti Hrastović (igrač Hajduka na posudbi) zabio za 2:1, no 13 minuta nakon gosti su poravnali rezultat preko K. Kovačevića. Konačnih 3:2 postavio je Brnada u drugoj minuti sudačke nadokande za nova tri boda Zagore koja je skočila na šesto mjesto.

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