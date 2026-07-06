Uspješan nastup strijelaca SK Centar Split na Prvenstvu Hrvatske u Osijeku

Na Prvenstvu Hrvatske u streljaštvu, održanom 4. i 5. srpnja na streljani Pampas u Osijeku, strijelci SK Centar Split, pod vodstvom trenera Milana Veića, ostvarili su zapažene rezultate u konkurenciji najboljih hrvatskih sportskih strijelaca.

U subotu su u disciplini malokalibarski pištolj 30 + 30 hitaca na 25 metara, koja se sastoji od 30 hitaca preciznog i 30 hitaca brzog gađanja, nastupile Lana Kokoškov, Ana Barbarić i Ivana Čapeta Rakić. U ekipnom poretku članice SK Centar Split zauzele su četvrto mjesto, a posebno se istaknula Ana Barbarić koja je s izvrsnih 555 krugova izborila nastup u finalu natjecanja, potvrdivši svoju kvalitetu među najboljim hrvatskim strijelkinjama u ovoj disciplini.

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Natjecanje je nastavljeno u nedjelju nastupom Josipa Biloša u disciplini pištolj središnjeg paljenja 30 + 30 hitaca na 25 metara. Biloš je ostvario odličan rezultat od 552 kruga te osvojio srebrnu medalju i naslov viceprvaka Hrvatske.

Ostvareni rezultati potvrđuju kvalitetan rad natjecatelja i stručnog stožera SK Centar Split, koji je i ovoga puta uspješno predstavio klub na državnom prvenstvu.