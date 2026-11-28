U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak poslijepodne na području Samobora smrtno je stradao pješak, dok se vozač koji je na njega naletio udaljio s mjesta nesreće.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, nesreća se dogodila 27. studenoga oko 16:45 sati u Ulici Ludvić, približno 950 metara sjeverozapadno od raskrižja s Ulicom Gornji Kraj.

Na pješaka je naletjelo zasad nepoznato vozilo kojim je upravljao nepoznati vozač. Pješak je smrtno stradao, a vozač je nakon nesreće napustio mjesto događaja.

Policija poziva svjedoke

Kako bi se utvrdile točne okolnosti ove tragične prometne nesreće te identificirali vozilo i vozač, policija je uputila apel građanima.

Pozivaju se svi svjedoci nesreće, kao i građani koji raspolažu korisnim informacijama o događaju, da se jave policiji na brojeve telefona 01/3361-555, 01/6530-870 ili 192.