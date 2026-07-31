Usluge snažno rastu, ali jedan sektor je potonuo: Promet mu se u samo mjesec dana srušio gotovo 12 posto

Promet hrvatskih uslužnih djelatnosti u svibnju ove godine bio je znatno veći nego u istom mjesecu lani, no u usporedbi s travnjem zabilježen je blagi pad. Najnoviji službeni podaci pokazuju velike razlike među pojedinim sektorima – dok filmska industrija, nekretnine i dostavne službe bilježe snažan rast, pojedine administrativne djelatnosti doživjele su ozbiljan pad. Ukupan kalendarski prilagođen promet od uslužnih djelatnosti u svibnju 2026. porastao je za 5,8 posto u odnosu na svibanj prošle godine. Promatrajući prvih pet mjeseci ove godine, rast je iznosio 6,2 posto.

Međutim, na mjesečnoj razini promet je pao za 0,3 posto u odnosu na travanj. Najveći godišnji rast prometa zabilježen je u proizvodnji filmova, videofilmova i televizijskog programa te djelatnostima snimanja zvučnih i izdavanja glazbenih zapisa. Promet je u tom sektoru porastao čak 28,4 posto u odnosu na svibanj prošle godine. Slijedi poslovanje nekretninama s rastom od 17,7 posto, dok su poštanske i kurirske djelatnosti ostvarile povećanje prometa od 16,2 posto.

Snažan rast zabilježen je i u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, gdje je promet na godišnjoj razini porastao za 11,2 posto. Sam promet u djelatnosti smještaja bio je veći za 14 posto, dok su restorani, kafići i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića ostvarili rast od 8,4 posto.

Vodeni prijevoz eksplodirao u samo mjesec dana

U usporedbi s travnjem najveći rast zabilježen je u vodenom prijevozu, gdje je promet skočio za 14,4 posto.

Poštanske i kurirske djelatnosti porasle su za 7,6 posto, dok su ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ostvarile rast od 7,1 posto. Promet u djelatnosti smještaja povećan je za 5,2 posto, a ukupne djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane porasle su za 3,2 posto.

Administrativne djelatnosti teško pale

Najveći mjesečni pad zabilježen je u uredskim administrativnim i pomoćnim djelatnostima te ostalim poslovnim pomoćnim djelatnostima. Promet je u samo mjesec dana pao za čak 11,7 posto.

Zračni prijevoz zabilježio je pad od 4,9 posto, dok je promet u izdavačkim djelatnostima smanjen za 3,3 posto. Na godišnjoj razini najlošije je prošlo savjetovanje u vezi s upravljanjem, s padom prometa od 9,8 posto. Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti pale su za 7,3 posto, a arhitektonske i inženjerske djelatnosti te tehničko ispitivanje i analiza za 6,2 posto.

Unatoč mjesečnom padu u svibnju, ukupni rezultati za prvih pet mjeseci pokazuju da hrvatski uslužni sektor nastavlja rasti, ali uz velike razlike između djelatnosti koje profitiraju od povećane potražnje i onih koje bilježe osjetan pad poslovanja.