Uskrs je prošao, hladnjak pun: evo što možete zamrznuti, a što ne

Uskrsni stol i ove je godine bio bogat raznim jelima – od kuhanih jaja i šunke do kolača i torti. No nakon blagdana često ostane višak hrane koji ne stignemo pojesti, a bacanje nije opcija.

Dobra vijest je da se većina uskrsnih jela može uspješno zamrznuti i sačuvati za kasnije. Na taj način možete produžiti trajanje hrane, uštedjeti novac i smanjiti bacanje, a uz pravilnu pripremu okus i kvaliteta ostaju gotovo nepromijenjeni.

Što učiniti s jajima i šunkom

Kuhana jaja mogu se zamrznuti, ali ih je prije toga najbolje oguliti i pripremiti za kasniju upotrebu, primjerice u salatama ili namazima. Ne preporučuje se zamrzavanje u ljusci jer bjelanjak može promijeniti teksturu.

Šunka se vrlo dobro smrzava, osobito ako je narežete na kockice ili ploške. Tako pripremljena može se kasnije koristiti u tjesteninama, rižotima, pitama ili sendvičima, a najbolje ju je odmrzavati postupno u hladnjaku.

Prilozi i kolači mogu trajati dulje

Kuhano povrće, krumpir i razni složenci također se mogu zamrznuti, ali ih je prije toga potrebno potpuno ohladiti. S druge strane, salate s majonezom ili vrhnjem nisu dobar izbor za zamrzavanje jer mijenjaju strukturu, dok jednostavnije salate bolje podnose niske temperature.

Kolači, torte i peciva među najzahvalnijim su namirnicama za zamrzavanje. Najbolje ih je podijeliti na manje porcije, kako bi se kasnije lakše odmrzavali. Nakon nekoliko sati na sobnoj temperaturi ili kratkog zagrijavanja ponovno postaju ukusni i svježi.

Kako pravilno zamrzavati hranu

Važno je da se hrana prije zamrzavanja dobro ohladi te da se čuva u zatvorenim vrećicama ili posudama kako bi zadržala svježinu. Preporučuje se i označiti datum zamrzavanja te hranu podijeliti u manje porcije kako bi se izbjeglo višestruko odmrzavanje.

Najsigurniji način odmrzavanja je u hladnjaku, jer se tako čuvaju okus i tekstura, ali i sprječava razvoj bakterija.

Uz nekoliko jednostavnih koraka, uskrsni višak hrane lako se može pretvoriti u praktične obroke za dane koji dolaze – bez bacanja i uz maksimalnu iskoristivost.