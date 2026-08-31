Uskoro se očekuje prekid vode u ovim ulicama, neće je biti sedam sati: Provjerite je li vaša na popisu

Potrošači na području Kaštel Lukšića i Kaštel Starog danas, u ponedjeljak 31. kolovoza, ostaju bez vode zbog radova na vodoopskrbnoj mreži.

Prekid opskrbe vodom predviđen je od 8 do 15 sati, a obuhvatit će ulice Svih svetih, i to neparne kućne brojeve od 69 do 75, Kraljice Mučenika, Gosturače I i II, Gomile, Vele njive, Put ključanice, Put Smokvinca, Gardijskih brigada, Ograde i Vinarsku ulicu.

Bez vode će biti i potrošači u Zagorskom putu, na parnim kućnim brojevima do 72 te neparnima do 47, kao i u Vodenom putu. Prekid će obuhvatiti i Cestu pape Ivana Pavla II., na parnim kućnim brojevima od 238 do 316.

Potrošačima se preporučuje da prije početka radova osiguraju dovoljne zalihe vode za potrebe kućanstva i poslovnih prostora. Tijekom prekida ne bi se trebali koristiti uređaji za čiji je rad potrebna voda iz javne vodoopskrbne mreže.

Iz Vodovoda i kanalizacije Split upozoravaju da nakon ponovne uspostave vodoopskrbe može doći do privremenog zamućenja vode, sve dok se ne uspostave normalni uvjeti tečenja.

Za dodatne informacije građani mogu kontaktirati pozivni centar Vodovoda i kanalizacije Split na broj 021 545-900.