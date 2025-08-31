Uskoro počinje derbi: Evo sastava s kojim Hajduk napada Rijeku

Hajduk danas s početkom od 21 sat igra protiv Rijeke na Poljudu utakmicu 5. kola SuperSport HNL-a.

Bijeli imaju stopostotan učinak u prva četiri prvenstvena kola nakon što su na Poljudu pobijedili Istru 1961, Goricu i Slaven Belupo te Osijek u gostima i nalaze se na drugom mjestu iza vodećeg Dinama koji ima bolju gol razliku.

Rijeka trenutačno zauzima šestu poziciju prvenstvene tablice s četiri osvojena boda, odnosno jednom pobjedom, remijem i dva poraza u četiri utakmice. U posljednjem prvenstvenom susretu momčad trenera Radomira Đalovića upisala je poraz od Varaždina na domaćem terenu.

Riječka momčad uoči dvoboja s Hajdukom odigrala je u četvrtak i uzvratnu utakmicu play offa za Europsku ligu u kojoj su poraženi od grčkog PAOK-a.

Trener Garcia u utakmici s Rijekom sigurno neće moći računati na ozlijeđene Antu Rebića, Zvonimira Šarliju i Marina Skelina.

Posljednji put Hajduk i Rijeka igrali su krajem prošle sezone na Poljudu, a Bijeli su tada slavili s 2:1.

Glavni sudac utakmice je Dario Bel iz Osijeka, pomagat će mu Goran Pataki iz Đakova i Ivan Janić iz Iloka, a četvrti sudac je Filip Cindrić iz Nove Kapele. VAR sudac je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, a asistent VAR suca Ivan Vučković iz Zagreba.

HAJDUK: Ivušić - Karačić, Mlačić, Raçi, Hrgović - Pajaziti, Krovinović, Pukštas - Bamba, Livaja, Šego

Klupa: Silić, Pocrnjić, Edgar, Diallo, Hugo, Kalik, Sigur, Melnjak, Brajković, Durdov, Skoko, Hodak

RIJEKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak - Dantas, Petrovič - Menalo, Janković, Butić - Fruk

Klupa: Todorović, Kitin, Čop, Rukavina, Gojak, Adu-Adjei, Ilinković, Lasickas, Thaqi, Bogojević, Husić, Jurić