Uskoro ostaju bez struje: Kaštelani, Splićani i stanovnici Zagore pripremite se na višesatna isključenja

Stanovnici više dijelova Splitsko-dalmatinske županije danas će privremeno ostati bez električne energije. Zbog planiranih radova na elektroenergetskoj mreži najavljena su višesatna isključenja u Splitu, Kaštelima i dijelovima Dalmatinske zagore.

Prva isključenja krenila su već u 7:30 sati. Bez struje će do 15 sati biti dio potrošača na području ulica Ispod sv. Lovre i Put Žnjana u Splitu. Riječ je ujedno o jednom od najdužih najavljenih prekida opskrbe.

Od 8 do 15 sati struje neće biti ni u Ulici blaženog dr. Ivana Mertza u Kaštel Gomilici, i to na kućnim brojevima 5, 5A, 5B i 12.

U Dalmatinskoj zagori isključenja počinju u 8:30 sati. Potrošači u naseljima Umljani, Podosoje i Gudelji, na području općina Runovići, Zmijavci i Podbablje, bez električne energije trebali bi biti do 14 sati.

Nova isključenja slijede od 9 sati. U Splitu će do 13 sati bez struje biti potrošači u ulicama Prvih hrvatskih redarstvenika, 15. studenog 1991., Ane Katarine Zrinski te na dijelu Puta Žnjana.

Dijelovi Hercegovačke ulice bez električne energije trebali bi biti od 9 do 12 sati. U istom terminu planirano je isključenje i u Kaštel Sućurcu, u dijelovima ulica Vrile, Ledine i Put Straže.

Prema najavi, pojedina isključenja trajat će čak sedam i pol sati, pa se stanovnicima navedenih područja preporučuje da na vrijeme računaju na privremeni prekid opskrbe električnom energijom.