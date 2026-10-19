Uskoro kreću prekidi struje diljem Dalmacije! Nekoliko ulicau Splitu, Imotskom, Sinju... neki će bez električne energije biti i do šest satI

HEP je za ponedjeljak, 19.listopad, najavio nove planirane radove na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će brojni potrošači na području Splita i dijelova Dalmacije privremeno ostati bez električne energije.

Split

Ulica: Papandopulova 25

Vrijeme: 09:00 - 11:00

Ulica: Dijelovi Branimiove ulice i Dražanac

Vrijeme:09:00 - 12:00

Mjesto: Kaštel Novi

Ulica: Tina Ujevića 17-21, 27, 27A, 27B i 4-20 Vrućine I, Vrućine II i Vrućine III

Vrijeme: 09:30 - 10:30

Imotski

Mjesto: Glavina Gornja

Ulica: Jažić, Živanović i Rašić.

Vrijeme: 08:30 - 14:00

Ploče

Mjesto: Brist

Ulica: Ulica Litnoga, Ulica Pakline od k.br.22 do k.br.68, Ulica Miošići od k.br.1 do k.br.28

Vrijeme: 12:30 - 13:30

Sinj

Mjesto: Dicmo- Sičane

Ulica: rogulji,bralići

Vrijeme: 09:00 - 14:30

Mjesto: Trilj

Ulica: Grad Trilj Gardun,Vojnić,Turjaci,Košute RZ Čaporice

Vrijeme: 09:00 - 15:00