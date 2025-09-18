Uskoro kreće velika novost za putnike splitskog područja, pilot projekt integriranog prijevoza. Otvaraju se stajališta Solin, Širina i Sveti Kajo

U sjedištu Splitsko-dalmatinske županije održan je sastanak na kojem se razgovaralo o unaprjeđenju javnog prijevoza putnika na području Županije. Zaključeno je da od 15. prosinca kreće pilot-projekt integriranog prijevoza putnika. Nositelji projekta su HŽ Putnički prijevoz i Promet Split.

Tko je sudjelovao

Sastanak na kojemu su bili nazočni predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, HŽ Putničkog prijevoza, HŽ Infrastrukture, Prometa Split, gradonačelnici gradova Splita i Solina, načelnik općine Primorski Dolac te predstavnica Grada Kaštela, predvodio je župan Blaženko Boban.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- O važnosti kvalitetnije organizacije javnog prijevoza kako bi se rasteretile prometnice i ulaz u Split puno se govori. Drago mi je što nam je danas predstavljeno da će se od prosinca povećati broj prigradskih linija od Splita do Kaštel Starog na ukupno 27. Važno je to zbog bolje mobilnosti, a više putnika u vlakovima očekujemo i zbog najavljenog otvaranja stajališta Solin Širina i Sveti Kajo, – istaknuo je župan Blaženko Boban.

Uz župana, gradonačelnike Šutu i Ninčevića te direktora HŽ PP Ukića, sastanku su nazočili: predstavnik Ministarstva prometa, direktor Prometa Split Stanko Sapunar, zamjenik župana Ante Šošić, suradnica gradonačelnika Šute i suradnici gradonačelnika Ninčevića, izaslanica gradonačelnika grada Kaštela te načelnik općine Primorski Dolac.

Postojeće stanje na pruzi kroz Županiju

Splitsko-dalmatinskom županijom prolazi dionica pruge duljine 44 km na relaciji Donji Dolac – Primorski Dolac – Bakovići – Preslo – Prgomet – Labin Dalmatinski – Sadine – Kaštel Stari – Kaštel Kambelovac – Kaštel Gomilica – Kaštel Sućurac – Solin – Split Predgrađe – Split. Na relaciji Split – Kaštel Stari i obrnuto danas vozi 18 linija, a tu prolazi i još 13 lokalnih vlakova koji voze do Perkovića.

- Sredinom prosinca na splitsko područje dolazi prvi baterijski vlak, u kolodvoru Split Predgrađe gradi se punionica za punjenje baterija. Taj vlak omogućava nam da od prosinca uvedemo 9 novih prigradskih linija. Uz to, kako bi javni prijevoz bio još kvalitetniji i protočniji, važna je i suradnja s gradskim autobusnim prijevoznikom Promet Split. Trenutačno razrađujemo modele suradnje, a cilj je od 15. prosinca organizirati pilot projekt integriranog prijevoza vlak – autobus – naglasio je predsjednik Uprave HŽPP-a Ukić.

O modelu suradnje željezničkog i autobusnog prijevoznika raspravljalo se na sastanku. Za bolju povezanost i usklađene vozne redove zainteresirane su obje strane, kao i predstavnici lokalne i regionalne samouprave. Povezivanjem lokalnih i prigradskih vlakova te autobusa na linijama broj 37, 38 i 91 osigurala bi se kvalitetnija mobilnost i smanjila potreba za korištenjem osobnih automobila. HŽ Infrastruktura planira otvoriti stajališta Solin Širina i Sveti Kajo. U planu je vremenom osigurati i parkirna mjesta kod oba stajališta.

Najava poboljšanja na relaciji Split – Zagreb

Uz navedeno, kvaliteta usluge unaprijedit će se i na relaciji Split – Zagreb na kojoj će za godinu dana voziti novi elektro-dizelski vlakovi.