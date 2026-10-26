Uskoro će bez vode ostati dijelovi Solina i Kaštela: Provjerite koje su ulice na popisu i koliko će trajati prekid

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži, u ponedjeljak, 26. listopada 2026. godine, pojedini dijelovi Solina i Kaštela ostat će bez vode u razdoblju od 8 do 15 sati, izvijestili su iz Vodovoda i kanalizacije Split.

Prekid vodoopskrbe obuhvatit će sljedeće ulice i kućne brojeve:

Put Unčina – cijela ulica

Ulica dr. Franje Tuđmana – parni kućni brojevi od 2 do 48

Salonitanska cesta – parni kućni brojevi od 2 do 20

Kako bi građanima tijekom radova bila osigurana pitka voda, autocisterna će biti postavljena u Ulici dr. Franje Tuđmana, kod kućnog broja 2.

Iz Vodovoda i kanalizacije pozivaju potrošače da na vrijeme osiguraju dovoljne zalihe vode za potrebe kućanstava i poslovnih prostora.

Također se preporučuje izbjegavanje korištenja uređaja kojima je za rad potrebna voda iz javne vodovodne mreže.

Moguće zamućenje vode nakon završetka radova

Iz nadležnog komunalnog društva upozoravaju kako nakon ponovnog uspostavljanja vodoopskrbe može doći do privremenog zamućenja vode, sve dok se ne uspostave normalni uvjeti protoka u mreži.

Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti Pozivnom centru Vodovoda i kanalizacije Split na broj 021 545 900 ili službi vodovodne mreže Solin na broj 021 210 700.