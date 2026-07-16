USKOK zakucao na vrata: Uhićenja zbog sumnje na korupciju, evo što kaže MORH

Ranije smo objavili da su po nalogu USKOK-a u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji koje provodi Samostalni sektor za vojno-policijske poslove Ministarstva obrane Republike Hrvatske, u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, istarskom i zadarskom.

Oglasilo se Ministarstvo obrane

- Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove Ministarstva obrane u koordinaciji s USKOK-om i Policijskim upravama - zagrebačkom, istarskom i zadarskom - provodi uhićenja i hitne dokazne radnje zbog sumnji na počinjenje koruptivnih kaznenih djela iz perioda 2018. i 2019. godine u koje je uključena jedna djelatna vojna osoba.

Ministarstvo obrane podupire utvrđivanje svih okolnosti vezanih za sumnju na počinjenje koruptivnih kaznenih djela - priopčili su.