Nogometaši Uskoka i Slavonije danas su s početkom od 13:30 igrali utakmicu 13. kola Druge NL u Klisu, a slavili su domaćini rezultatom 5:0.

Pitanje je pobjednika praktički bilo riješeno već u prvom poluvremenu kada je Uskok vodio 4:0. U 5. je minuti zabio Mišura, a u 17. je požutio Peharda kod Slanovije. Potom su domaćini zabili tri pogotka u razmaku od svega 18 minuta. Mišura je zatresao mrežu u 20. minuti, Tičinović u 32., a Vidović u 38. minuti za nedostižnu prednost od 4:0.

U drugom je poluvremenu M. Perić zamijenio Bojića u redovima Slavonije dok je tri minute kasnije N. Perić požutio u redovima Uskoka. Konačni je rezultat postavio Mišura zabivši hat-trick u 51. minuti. Potom su domaćini mijenjali, Šalinović i Vojvodić zamijenili su Pekića i N. Perića, a u 67. su minuti Ćaleta, Pranić i Matiazh zamijenili Mišuru, Tičinovića i Bokana. Do kraja su susreta gosti mijenjali u 75. minuti kada je Šubara izišao iz igre, zamijenio ga je Tomas, a četiri je minute potom požutio Pekić. U 82. je minuti Krmpotić ušao umjesto Jagodića, a u 88. minuti Delač Jankovića.

Uskok je ovom pobjedom ostao prvoplasirana momčad prvenstva s 30 bodova u 12 utakmica.



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