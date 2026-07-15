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USKOK u Splitu uhapsio policajca. Povezan je s krim miljeom?

Neslužbeno, sumnjiči ga se za zloporabu položaja

USKOK je izvijestio kako su tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK.

Navedene radnje, dodaje se, provode se na području Splita u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela. USKOK ističe da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Kako neslužbeno doznaje Večernji, jedna od dvije osobe na meti USKOK-a je policijski službenik. Neslužbeno, sumnjiči ga se za zloporabu položaja. On je navodno obiteljski povezan s osobama iz krim miljea te se, prema neslužbenim informacijama, sumnja da je zlorabio svoj položaj kako bim im pomogao. Informacije je navodno dojavljivao skupini Marka Benzona.

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