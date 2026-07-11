USKOK sumnja na godine pogodovanja: Gradonačelnik, direktor tvrtke i bivša pročelnica pod istragom

USKOK je proširio istragu povezanu s kupoprodajom nekretnina u Istri. Istragom su sada obuhvaćeni gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin, direktor građevinske tvrtke Metior gradnja Mersudin Keranović, dvojica slovenskih državljana, sama tvrtka Metior gradnja te bivša gradska pročelnica Jelena Perossa, koja je bila prvoosumnjičena u ranije otvorenom dijelu postupka.

USKOK okrivljenike sumnjiči za zlouporabu položaja i ovlasti, poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita te povredu tajnosti postupka.

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Perossu sumnjiče za pogodovanje pri prodaji zemljišta

Prema sumnjama istražitelja, Jelena Perossa je od kraja 2012. do 11. ožujka 2025., najprije kao službenica, a potom i pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja, zainteresiranim osobama navodno pomagala pri kupnji ili zakupu gradskih i državnih nekretnina.

Perossa je bila zadužena za pripremu i provedbu postupaka prodaje gradskih nekretnina te je raspolagala informacijama o tome kada će poljoprivredna zemljišta biti uvrštena u programe prodaje ili zakupa.

USKOK sumnja da je jednom slovenskom državljaninu i njegovoj partnerici pogodovala u osam natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja. Navodno je osiguravala donošenje odluka o oglašavanju prodaje, u njihovo ime sastavljala ponude te omogućavala da upravo njihove ponude budu uzete u proceduru ako bi se pojavilo više ponuditelja.

Za to je, prema sumnjama USKOK-a, primila najmanje 4000 eura.

U drugom slučaju navodno je za najmanje 350 eura obećala pravodobno pribaviti informaciju o planiranom natječaju za kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države te pripremiti potrebne zahtjeve.

Poslove navodno dijelili kako bi ostali ispod zakonskog praga

USKOK sumnja da je Fabrizio Vižintin od 2017. do 10. srpnja 2026., kao gradonačelnik Buja, u dogovoru s Mersudinom Keranovićem pogodovao njegovoj tvrtki Metior gradnja pri dodjeli građevinskih i obrtničkih poslova na štetu Grada Buja.

Prema sumnjama istražitelja, nabave su dijeljene na više postupaka kako bi vrijednost pojedinačnih poslova ostala ispod zakonskog praga za provođenje transparentnijih postupaka javne nabave.

Poslovi su se potom navodno dodjeljivali izravnim izdavanjem narudžbenica Metior gradnji ili fingiranim slanjem poziva za dostavu ponuda na adrese triju gospodarskih subjekata. USKOK sumnja da je pritom osiguravano da ponuda Metior gradnje bude jedina pristigla ponuda.

Vižintina i Keranovića sumnjiči se i da su dogovarali više cijene radova te višestruko fakturiranje i naplaćivanje pojedinih radova.

Metior gradnja na taj je način, prema tvrdnjama USKOK-a, dobila poslove ukupne vrijednosti najmanje 3.868.248,10 eura. Višestrukim naplaćivanjem ili preplaćivanjem radova tvrtki je navodno pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 1.160.474,43 eura.

Novac doznačivan osobama povezanima s gradonačelnikom

Istražitelji sumnjaju i da je Vižintin u više navrata tražio od Keranovića da određene novčane iznose doznači fizičkim ili pravnim osobama povezanima s gradonačelnikom.

Keranović je navodno na to pristao te je od 6. veljače 2019. do 17. travnja 2025. doznačio najmanje 20.681,32 eura, kako bi Metior gradnji bila osigurana daljnja nezakonita dodjela gradskih poslova.

USKOK, dakle, ne navodi da je taj iznos izravno uplaćen Vižintinu, nego da je na njegov zahtjev doznačivan osobama i subjektima povezanima s njim.

Grad platio 57 računa za prevođenje

Vižintina se sumnjiči i da je Perossi omogućio da preko vlastitog obrta dobiva poslove prevođenja za Grad Buje.

USKOK pritom ističe da je Statutom Grada Buja određeno da se gradske službene osobe moraju služiti hrvatskim i talijanskim jezikom kako bi na oba jezika mogle obavljati poslove svoje službe.

Unatoč tome, Vižintin je, prema sumnjama istražitelja, od kolovoza 2020. do travnja 2025. s Perossinim obrtom sklapao ugovore o uslugama prevođenja. Prema sumnjama USKOK-a, Perossa je obrt otvorila upravo u tu svrhu.

Njezin je obrt Gradu Buju izdao ukupno 57 računa u vrijednosti od 39.035,96 eura, a Vižintin je svojim potpisom potvrđivao da su usluge obavljene.

Nakon što je Perossa u ožujku 2025. prestala biti gradska službenica, Vižintin je s njom, kao stalnom sudskom tumačicom za talijanski jezik, navodno sklopio aneks ugovora kojim su joj omogućene daljnje isplate.

USKOK sumnja da je Perossa tako stekla nepripadnu imovinsku korist od najmanje 39.035,96 eura, za koliko je navodno oštećen Grad Buje.

Sumnja i na odavanje podataka iz tajnih izvida

Gradonačelnika se tereti i za povredu tajnosti postupka. Nakon što se upoznao sa sadržajem USKOK-ovih zahtjeva i njihovih dopuna, koje su u ožujku 2025. dostavljene Gradu Buju, Vižintin je bio upozoren da su izvidi tajni i da bi odavanje podataka predstavljalo kazneno djelo.

USKOK sumnja da je, unatoč tome, sadržaj tih zahtjeva prenio Jeleni Perossi.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Rijeci predložiti određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika. U službenom priopćenju nije izrijekom navedeno o kojoj je dvojici riječ, dok za ostale okrivljenike nije pronađena osnova za predlaganje istražnog zatvora.

Svi navedeni navodi predstavljaju sumnje USKOK-a, a okrivljenici se smatraju nedužnima dok im se krivnja ne utvrdi pravomoćnom presudom.