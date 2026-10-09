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USKOK širi istragu o zakopanom otpadu u Dalmaciji i Lici: Pod povećalom Pripuzova tvrtka i poznati zlatar

Prema neslužbenim informacijama, istraga o nezakonitom odlaganju tisuća tona otpada trebala bi se proširiti na tvrtku Cezar iz Cios grupe, člana njezine uprave Željka Teufela te poznatog zlatara Paška Dodića
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Kako 24sata neslužbeno doznaju, Uskok će proširiti istragu vezanu za zakapanje otpada u Gospiću, Benkovcu i Senju u kojoj je u središtu tvrtka Tipos Resurs bračnog para Josipa i Monike Šincek. A proširenjem istrage bit će obuhvaćena i tvrtka iz sastava Cios grupe Petra Pripuza, njegov čovjek od povjerenja, ali i poznati zlatar.

Kako neslužbeno doznaju, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca gdje je zatrpano oko 6500 tona otpada.

Taj otpad je zakopan na zemljištu poznatog zlatara Paška Dodića čija supruga Franciska je osumnjičena odmah na početku, još u veljači 2025. godine. Sada se istraga širi i na Paška Dodića. Uz to, proširenjem će biti obuhvaćene još dvije osobe.

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