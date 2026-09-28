USKOK razotkrio pogodovanje oko gradske terase: Lažirali datum i "sredili" dug od gotovo 4.000 eura

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 6. svibnja 2026., pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv četvero hrvatskih državljana (1975., 1974., 1979., 1979.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.

Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, u razdoblju od 10. lipnja do 7. srpnja 2025. u Novoj Gradišci, I. okr. kao voditeljica Pododsjeka za razrez i naplatu javnih davanja Grada Nova Gradiška (dalje: Grad) i II. okr. kao direktorica Turističke zajednice Grada (dalje: TZ) pogodovale III. okr. – vlasniku jednog obrta za ugostiteljstvo i članu Turističkog vijeća TZ-a, omogućivši mu zakup javne površine Grada unatoč neispunjavanju za to propisanih uvjeta.

Naime, u travnju 2025. TZ objavila je Javni poziv za davanje u zakup javnih površina prilikom održavanja jedne ljetne manifestacije u Gradu. Navedenim pozivom je bilo dozvoljeno postavljanje terasa na javnoj površini uz obvezu zainteresiranih osoba da do 6. lipnja 2025. podnesu pisani zahtjev za postavljanje terasa na javnoj površini i prilože potvrdu o nepostojanju nepodmirenog duga prema Gradu i gradskim tvrtkama.

Nakon proteka navedenog roka, II. okr. je znajući da III. okr. u propisanom roku nije podnio takav zahtjev niti priložio potvrdu o nepostojanju nepodmirenog duga, na njegovo traženje da mu se unatoč tome omogući postavljanje terase na javnoj površini, kontaktirala I. okr., ovlaštenu za izdavanje takvih potvrda te joj predočila da će na njegov zahtjev staviti datum unutar propisanog roka. Također je II. okr. zatražila od I. okr. da sačini sporazum o obročnoj otplati nepodmirenog duga III. okr. prema Gradu i gradskim tvrtkama s datumom prije 6. lipnja 2025.

Potom je III. okr. sukladno dogovoru s II. okr., u zahtjevu za zakup javne površine naveo neistiniti datum podnošenja, koji zahtjev je II. okr. preuzela kao da je podnesen u propisanom roku, dok je I. okr., sukladno dogovoru s II. i III. okr. sačinila nagodbu o obročnoj otplati duga prema Gradu u iznosu od 3.830,92 eura za III. okrivljenika. Nagodbu s neistinito navedenim datumom je zatim I. okr. dostavila gradonačelniku na potpis i evidentirala je kao istinitu, iako je znala da se sklapanjem te nagodbe neistinito prikazuje da je III. okr. nagodbu sklopio prije isteka roka za podnošenje zahtjeva za postavljanje terase na javnoj površini. Nakon toga je II. okr. s III. okr. sklopila ugovor o zakupu javne površine za postavljanje terase, piše Jutarnji list.

Optužnicom se također II. okr. tereti da je, u razdoblju od 11. srpnja do 23. rujna 2025. u Novoj Gradišci, u istom svojstvu pogodovala IV. okr. – vlasnici jednog obrta za usluge omogućivši joj smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine.

Naime, nakon što je TZ objavila Javni poziv za davanje u zakup javne površine za ugostiteljsku djelatnost prilikom održavanja ljetne manifestacije u Gradu, s početnom cijenom zakupa od 3.000,00 eura, IV. okr. je kao jedini ponuditelj dostavila ponudu zakupnine od 3.050,00 eura. Nakon prihvata te ponude, IV. okr. je zatražila od II. okr. smanjenje zakupnine na 2.000,00 eura kao i odgodu plaćanja, na što je II. okr. pristala i s IV. okr. zaključila ugovor o zakupu javne površine sa zakupninom od 2.000,00 eura te potom odgađala ispostavu računa sve do 10. rujna 2025. kada je IV. okr. ispostavljen račun za zakup javne površine u iznosu ugovorene zakupnine. Na opisani način je II. okr. na štetu TZ-a pribavila IV. okr. protupravnu imovinsku korist od 1.050,00 eura.

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