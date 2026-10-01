USKOK podigao optužnicu protiv bivšeg Vatrenog Darija Šimića!

USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg hrvatskog nogometnog reprezentativca Darija Šimića, bivše županijske službenice Nede Livljanić i vodičkog političara i sportskog djelatnika Marina Mikšića zbog izdavanja rješenja za rad kampa u Tisnom za koje tužitelji tvrde da je izdano protivno zakonskim uvjetima, javlja Index.

Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Splitu zbog zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. Troje okrivljenika uhićeno je 14. srpnja ove godine, kada je USKOK protiv njih pokrenuo istragu.

"Šimić tražio rješenje iako se na zemljištu nije mogao graditi kamp"

Prema optužnici, Šimić je od rujna 2020. do 23. rujna 2021. u Šibeniku i Tisnom, osobno i preko Mikšića, tražio od Nede Livljanić da mu protivno zakonskim uvjetima izda rješenje kojim mu se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Livljanić je tada bila voditeljica županijskog odsjeka zaduženog, među ostalim, za izdavanje takvih rješenja. USKOK tvrdi da je pristala na Šimićev zahtjev.

Mikšić je, prema optužnici, na Šimićevo traženje stupio u kontakt s Livljanić i dogovorio njihov sastanak. Šimić je potom preko Mikšića podnio zahtjev za izdavanje rješenja.

USKOK tvrdi da su svi znali da se katastarske čestice za koje je Šimić tražio rješenje nalaze izvan granica građevinskog područja, da se na njima ne može graditi kamp te da ondje ne postoji uređeni kamp koji ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za kategorizaciju.

"U zapisniku navela očevid koji nije obavila"

Livljanić se tereti da je 21. rujna 2021. sastavila zapisnik o očevidu u kojem je neistinito navela da je sa suradnicom iz odsjeka obavila očevid u Šimićevu objektu.

Nakon toga donijela je rješenje kojim je Šimiću odobreno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu te je utvrđeno da objekt ispunjava propisane minimalne uvjete i uvjete za kategoriju s dvije zvjezdice.

Mikšić je, tvrdi USKOK, to rješenje potom preuzeo od Livljanić i predao Šimiću.

Šimić nakon uhićenja pušten na slobodu

Šimić, Livljanić i Mikšić uhićeni su 14. srpnja. Šimić je tog dana u lisicama doveden na ispitivanje u USKOK.

Tužitelji nakon njegova ispitivanja nisu tražili određivanje istražnog zatvora pa je pušten na slobodu. Nakon uhićenja puštena je i Neda Livljanić.

Šimić je u postupku drugookrivljeni, Livljanić prvookrivljena, a Mikšić trećeokrivljeni.

Mikšić je dugogodišnji lokalni političar i sportski djelatnik iz Vodica. U vrijeme uhićenja bio je predsjednik šibensko-kninskog HSS-a, a ranije je bio zamjenik gradonačelnika Vodica i predsjednik vodičkog Gradskog vijeća te je godinama vodio NK Vodice.

Livljanić već optužena u drugom slučaju

Livljanić je već ranije bila obuhvaćena USKOK-ovim postupkom povezanim s izdavanjem dozvola za kampove na Murteru.

U tom su slučaju s njom optuženi poduzetnici Zoran Pripuz, Dario Filipi, Eduard Maržić i Boris Kulušić. USKOK ju je teretio da je izdavala rješenja iako kampovi nisu imali potrebnu dokumentaciju te da je u zapisnicima navodila očevide koji nisu bili provedeni.

Ta je optužnica potvrđena u ožujku ove godine.

USKOK je sada Županijskom sudu u Splitu predložio da se novi postupak protiv Livljanić, Šimića i Mikšića spoji s tim ranijim postupkom, koji se vodi na temelju optužnice podignute 23. srpnja 2025., te da im se sudi u jedinstvenom postupku.