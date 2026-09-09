Uskok protiv Gorice za povijest: Klišani žele srušiti prvoligaša

Uskok danas od 16:30 sati iza Grada u Klisu dočekuje Goricu u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa. Klišani u susret ulaze bez pritiska, ali s velikom željom da protiv prvoligaša naprave korak više i ispišu još jednu lijepu stranicu klupske povijesti.

Osam Hajdukovih igrača na dvojnoj registraciji u Klisu – Roko Vojvodić, Mateo Čupić, Dominik Babić, Ivan Pocrnjić, Filip Bokan, Duje Pranić, Bruno Mišura i Niko Sablić – garancija su kvalitete i perspektive mlade momčadi. Uz njih su i iskusna imena poput Dražena Bagarića, Marija Tičinovića, Ivana Matiazha i Nikole Šalinovića, što čini zanimljivu momčad koja još uvijek nije pokazala gdje joj je limit.

U slučaju prolaska Uskok bi ostvario najveći uspjeh u povijesti kluba, a upravo je to dovoljan razlog da svaki igrač danas ostavi posljednji atom snage na terenu podno drevne kliške tvrđave.

Gorici i treneru Mariju Careviću sigurno neće biti lako na Klisu. Nije bilo lako ni kamenu pa neće ni Caru!