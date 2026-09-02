USKOK pokrenuo istragu zbog krijumčarenja migranata: Sumnja se da su ilegalno prebacili najmanje 192 osobe

USKOK je, na temelju kaznene prijave brodsko-posavske policije, pokrenuo istragu protiv troje osumnjičenih zbog sumnje na zločinačko udruženje i krijumčarenje migranata. Sumnja se da su iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku ilegalno prebacili najmanje 192 strana državljana.

Istragom su obuhvaćeni hrvatska državljanka rođena 1991. godine, državljanin Srbije rođen 1980. te državljanin Bosne i Hercegovine rođen 1988. godine.

Prema sumnjama USKOK-a, od travnja do 3. svibnja ove godine sudjelovali su u organiziranom ilegalnom prebacivanju stranih državljana preko granice.

Dogovarali cijenu, mjesto i broj osoba

USKOK sumnja da je prvoosumnjičena na području Hrvatske i BiH organizirala prebacivanje većeg broja stranih državljana preko državne granice izvan službenih graničnih prijelaza, kao i njihov daljnji prijevoz prema dogovorenim odredištima.

Za to se, prema sumnjama istražitelja, naplaćivala unaprijed dogovorena novčana naknada.

Prvoosumnjičena je navodno povezala ostale osumnjičenike te s osobama iz Italije i BiH, čiji identitet zasad nije utvrđen, dogovarala vrijeme i mjesto prebacivanja, broj osoba te cijenu.

Drugoosumnjičeni i trećeosumnjičeni potom su, sumnja USKOK, za novac preuzimali strane državljane i prevozili ih do dogovorenih odredišta. Pritom su koristili unajmljena vozila i pazili na policijske kontrole.

Policija jednog zatekla sa 17 migranata

Na ovaj je način, prema dosadašnjim sumnjama, iz BiH u Hrvatsku ilegalno prebačeno najmanje 192 stranih državljana.

Policija je tijekom jednog prijevoza drugoosumnjičenog zatekla sa 17 migranata, dok je zasad nepoznata osoba zatečena prilikom prijevoza još osam stranih državljana.

USKOK navodi da su osumnjičeni ostvarili zasad neutvrđenu nepripadnu imovinsku korist koju su potom međusobno podijelili ovisno o svojim ulogama.

Za svo troje osumnjičenih USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora.