USKOK podignuo optužnicu protiv 19-godišnjaka iz Dalmacije

USKOK je, nakon provedene istrage, podignuo optužnicu protiv 19-godišnjeg hrvatskog državljanina iz Ploča, kojeg se tereti za kazneno djelo terorizma.

Prijetnje stizale na adrese institucija

Prema navodima iz optužnice, mladića se tereti da je od 24. do 29. travnja, koristeći mobilni uređaj, pristupio internetskom servisu te preko korisničkog računa otvorenog na ime druge osobe slao e-mail poruke na više adresa institucija i tijela Republike Hrvatske.

U tim porukama, kako navodi USKOK, bile su prijetnje o aktiviranju postavljenih eksplozivnih naprava u više obrazovnih i odgojnih ustanova na području Zagreba, Zadra, Opuzena, Splita i Ploča.

Evakuirane škole i vrtići

Zbog sadržaja pristiglih poruka, koje su se odnosile na navodno postavljene eksplozivne naprave i moguće izazivanje masovnih žrtava, panike i materijalne štete, nadležne policijske službe morale su reagirati.

Škole i vrtići koji su bili navedeni u prijetnjama evakuirani su, a policija je obavila protueksplozivne preglede objekata. Cijeli slučaj izazvao je strah i uznemirenost među djecom, zaposlenicima, ali i širom javnošću.

Optužnica nakon istrage pokrenute u svibnju

Istraga protiv 19-godišnjaka pokrenuta je 1. svibnja pred Županijskim sudom u Splitu. Nakon njezina dovršetka, USKOK je protiv njega podignuo optužnicu zbog kaznenog djela terorizma.

Mladića se, prema optužnici, tereti da je poruke slao s ciljem ozbiljnog izazivanja bojazni i masovne panike među građanima.