USKOK podigao optužnicu zbog namještanja nabave u bolnicama: Odbili 30 posto jeftiniju ponudu, sumnja se i na mito od 10.000 eura

USKOK je nakon provedene istrage podigao optužnicu protiv osam hrvatskih državljana i jedne tvrtke zbog sumnje na korupciju i namještanje javne nabave medicinske robe u KBC-u Zagreb i Općoj bolnici Šibensko-kninske županije. Prema optužnici, bolnički djelatnici pogodovali su unaprijed odabranom dobavljaču, prilagođavali natječajnu dokumentaciju i uklanjali konkurenciju. U jednom je slučaju odbijena čak 30 posto jeftinija ponuda, dok se u drugom sumnja na isplatu najmanje 10.000 eura mita.

Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Zagrebu, a osmero hrvatskih državljana i jedna pravna osoba terete se za kaznena djela primanja i davanja mita, nezakonitog pogodovanja, poticanja na nezakonito pogodovanje, zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.

Prema USKOK-ovim navodima, spornim poslovima obuhvaćene su nabave u dvije hrvatske bolnice, a trgovačkom društvu navodno je pribavljena protupravna imovinska korist veća od 236.000 eura.

U KBC-u Zagreb dogovorili dobavljača prije javne nabave?

USKOK sumnja da je prvooptuženi, kao stvarni voditelj poslovanja, a od 26. ožujka 2025. i direktor optužene tvrtke, od lipnja 2024. do 25. lipnja 2025. organizirao pogodovanje svojem društvu pri nabavi robe za KBC Zagreb.

Prema optužnici, dogovorio je s vršiteljicom dužnosti glavne sestre jedne klinike da bolnica kontinuirano kupuje određenu robu upravo od njegove tvrtke.

Ona je potom, kako tvrdi USKOK, s predstojnicom jednog kliničkog zavoda unaprijed dogovorila odabir tog dobavljača, neovisno o postupcima javne nabave.

U provedbu su uključeni i drugi zaposlenici KBC-a Zagreb koji su imali ovlasti u postupcima nabave.

USKOK ih tereti da su, protivno Zakonu o javnoj nabavi, poduzimali radnje kojima je odabranoj tvrtki osiguravana neopravdana prednost u odnosu na konkurenciju.

Za pogodovanje navodno primili najmanje 10.000 eura mita

Prema optužnici, dvojica uključenih djelatnika KBC-a Zagreb za prilagođavanje natječajnih postupaka zatražila su novčanu nagradu.

USKOK tvrdi da su 26. travnja 2025. od prvooptuženog primili najmanje 10.000 eura mita.

Osim toga, prvooptuženi je, na zahtjev jednog od njih, navodno obećao podmiriti troškove radova na njegovoj kući.

Na opisani način optuženoj tvrtki omogućena je isporuka robe ukupne vrijednosti 798.056,25 eura.

Od tog iznosa KBC Zagreb na račun tvrtke uplatio je 685.912,50 eura.

USKOK procjenjuje da je trgovačko društvo tim poslovima ostvarilo najmanje 228.544,26 eura protupravne imovinske koristi.

U šibenskoj bolnici odbili ponudu koja je bila 30 posto jeftinija

Drugi dio optužnice odnosi se na nabavu robe u Općoj bolnici Šibensko-kninske županije.

USKOK sumnja da je prvooptuženi od prosinca 2024. do kraja siječnja 2025. s voditeljem jednog bolničkog odjela i višom referenticom nabave dogovorio da će njegova tvrtka dobiti posao.

Prema optužnici, natječajna dokumentacija sastavljena je prema tehničkim specifikacijama proizvoda određenog proizvođača čiju je robu nudila upravo ta tvrtka.

Prvooptuženi je, tvrdi USKOK, referentici nabave dostavio obrazac s tehničkim specifikacijama svoje robe, a ona je na temelju njega pripremila troškovnik za postupak procijenjene vrijednosti 20.000 eura.

Takvim postupanjem, prema sumnjama istražitelja, drugim ponuditeljima nije omogućen ravnopravan pristup natječaju.

Posebno je zanimljiv podatak da je na natječaj pristigla i ponuda konkurentske tvrtke koja je bila oko 30 posto jeftinija.

No, umjesto prihvaćanja povoljnije ponude, viša referentica nabave navodno je uz pomoć prvooptuženog tražila stavke na temelju kojih bi konkurenta mogla diskvalificirati.

Jeftinija ponuda na kraju je odbijena uz obrazloženje da nije u skladu s tehničkim specifikacijama iz natječajne dokumentacije.

Posao vrijedan gotovo 20.000 eura završio kod unaprijed odabrane tvrtke

Nakon odbijanja konkurentske ponude, šibenska bolnica odabrala je ponudu optužene tvrtke u iznosu od 19.560 eura bez PDV-a.

Ugovor o nabavi robe sklopljen je 6. veljače 2025. godine.

USKOK smatra da su prvooptuženi i dvoje bolničkih djelatnika na taj način osigurali posao unaprijed dogovorenom dobavljaču te mu pribavili najmanje 7.900,91 euro protupravne imovinske koristi.

Kada se zbroje oba slučaja, USKOK sumnja da je optužena tvrtka ostvarila ukupno 236.445,17 eura nezakonite imovinske koristi.

Osam osoba i jedna tvrtka pod optužnicom

Optužnicom je obuhvaćeno osmero hrvatskih državljana rođenih između 1972. i 1993. godine te jedno trgovačko društvo.

USKOK ih, ovisno o ulozi koju su navodno imali u spornim poslovima, tereti za koruptivna kaznena djela i zlouporabu službenih ovlasti.

Slučaj otvara ozbiljna pitanja o načinu provođenja javne nabave u zdravstvenim ustanovama, posebno kada je riječ o postupcima u kojima se, prema tvrdnjama tužiteljstva, natječajni uvjeti prilagođavaju unaprijed odabranim dobavljačima.

Važno je naglasiti da je riječ o optužnici, a ne o pravomoćnoj presudi. Svi optuženici smatraju se nedužnima dok im se krivnja ne utvrdi pravomoćnom sudskom odlukom.