USKOK podigao optužnicu protiv deset osoba: Terete ih za trgovinu desecima kilograma droge, među optuženima i odvjetnica

USKOK je u srijedu podigao optužnicu protiv deset osoba, devetero hrvatskih i jednog slovenskog državljanina, koje tereti za sudjelovanje u nabavi, proizvodnji i preprodaji velikih količina droge na području Hrvatske i Slovenije.

Istragom je, prema navodima optužnice, obuhvaćeno razdoblje od kraja 2024. do ožujka 2026. godine. Dvojicu prvookrivljenih USKOK tereti da su organizirali posao s drogom, dok su ostali članovi skupine imali različite zadatke – od preuzimanja i skladištenja do prijevoza i daljnje prodaje.

Jedan od optuženih, tvrdi USKOK, drogu je iz Slovenije prevozio u Vukovar.

Najmanje 700 tisuća eura od prodaje droge

Skupina je, prema optužnici, nabavila i preprodala najmanje 54 kilograma marihuane te 2,5 kilograma kokaina. Tereti ih se i za proizvodnju najmanje dva kilograma amfetamina u improviziranom laboratoriju, a u kriminalne aktivnosti bila je uključena i trgovina hašišem.

USKOK procjenjuje da je prodajom droge ostvareno najmanje 700.000 eura nepripadne imovinske koristi.

Među optuženima je i vukovarska odvjetnica Marija Cindrić Bojmić. USKOK je tereti da je kontaktirala zasad nepoznate krijumčare iz Zagreba te dogovarala nabavu najmanje deset kilograma marihuane namijenjene daljnjoj prodaji.

Prema tvrdnjama tužiteljstva, njezina uloga nije se zaustavila na dogovaranju nabave droge.

Odvjetnicu terete da je prenosila upute uhićenim članovima

USKOK tvrdi da je odvjetnica, prema uputama organizatora skupine, zastupala uhićene članove i kupce droge. Pritom im je, kako se navodi u optužnici, prenosila njegove upute o tome kako trebaju iskazivati, nakon čega je organizatora izvještavala o sadržaju njihovih iskaza.

Cindrić Bojmić javnosti je poznata i iz postupka protiv bivšeg vukovarsko-srijemskog župana Damira Dekanića vezanog uz lažiranje okolnosti njegove prometne nesreće. U tom je postupku branila drugookrivljenu Nikolinu Meseljević.

Optužnicom je, prema dostupnim informacijama, obuhvaćen i Dorijan Soldo, sin predsjednice vukovarskog Općinskog suda Branke Soldo.

Dio optuženih terete i za pranje novca

Četvero okrivljenika USKOK dodatno tereti za pranje novca. Sumnja se da su od 2023. do ožujka 2026. pokušali prikriti nezakonito podrijetlo najmanje 156.100 eura za koje tužiteljstvo smatra da potječu od trgovine drogom.

Novac su, prema optužnici, pokušavali prikazati kao zakonito stečen ulaganjem u poslovanje te kupnjom pokretnina i nekretnina.

O osnovanosti svih navoda iz optužnice odlučivat će sud.