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VIDEO: USKOK-ovi istražitelji stigli pred Kerumovu kuću na Mejama, očekuje se pretres

Uhićen je Kerum

USKOK-ovi istražitelji stigli su u četvrtak prijepodne pred kuću Željka Keruma na splitskim Mejama, gdje bi uskoro trebao započeti pretres nekretnine.

Na lokaciju su stigla dva vozila s istražiteljima.

Istražitelji su vozilima ušli u garažu, nakon čega su se garažna vrata zatvorila. Za sada nema službenih informacija o tome koliko će pretres trajati ni što istražitelji traže.

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