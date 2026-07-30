VIDEO: USKOK-ovi istražitelji stigli pred Kerumovu kuću na Mejama, očekuje se pretres

USKOK-ovi istražitelji stigli su u četvrtak prijepodne pred kuću Željka Keruma na splitskim Mejama, gdje bi uskoro trebao započeti pretres nekretnine.

Na lokaciju su stigla dva vozila s istražiteljima.

Istražitelji su vozilima ušli u garažu, nakon čega su se garažna vrata zatvorila. Za sada nema službenih informacija o tome koliko će pretres trajati ni što istražitelji traže.