USKOK otvorio istragu protiv Keruma, Polića i Sapunara: Sumnja se na nezakonitu legalizaciju gotovo 2.000 kvadrata

USKOK je pokrenuo istragu protiv Željka Keruma, bivšeg splitskog gradonačelnika i predsjednika HGS-a, Andrije Polića, predsjednika Splitskog saveza športova i bivšeg službenika Grada Kaštela, te Kerumova nećaka Igora Sapunara. Riječ je o slučaju nezakonitosti povezanih s legalizacijom protupravno izgrađenih objekata na području Kaštela.

Kako piše USKOK, istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a i Službe za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Split. Trojicu hrvatskih državljana tereti se zbog osnovane sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Prvookrivljeni navodno pogodovao drugookrivljenom

Kako navodi USKOK, prvookrivljeni je od listopada 2017. do siječnja 2023. godine, kao viši stručni suradnik za prostorno uređenje i gradnju u nadležnom upravnom odjelu Grada Kaštela, nezakonito pogodovao drugookrivljenom i trgovačkom društvu u njegovu stvarnom vlasništvu. Predmet postupka bilo je ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada i drugih objekata na katastarskoj čestici u Kaštelima. Drugookrivljeni je, prema sumnjama istražitelja, bio naručitelj i voditelj građevinskih radova, dok je od 16. ožujka 2020. godine bio i zakonski zastupnik društva upisanog kao vlasnik zemljišta.

Trećeokrivljeni je bio osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkih društava u stvarnom vlasništvu drugookrivljenog, a ujedno je i njegov nećak. USKOK sumnja da su drugookrivljeni i trećeokrivljeni od prvookrivljenog zatražili da im, na temelju zahtjeva podnesenog u listopadu 2017. i njegove dopune iz veljače 2019. godine, izda rješenje kojim bi se ozakonile zgrade i objekti izgrađeni nakon lipnja 2011. godine. Prvookrivljeni je, kako piše USKOK, znao da nisu ispunjeni zakonski uvjeti za donošenje rješenja o izvedenom stanju. Pojedine zgrade za koje je zatraženo ozakonjenje uopće nisu bile vidljive na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave iz 2011. godine, dok druge nisu bile vidljive u obujmu i površini prikazanima u dostavljenim geodetskim i arhitektonskim snimkama.

Umjesto karte iz 2011. navodno priložena snimka iz 2017. godine

Kako navodi USKOK, prvookrivljeni je 30. kolovoza 2022. godine sastavio službenu bilješku u kojoj je neistinito naveo da je pregledom ortofoto karte iz 2011. utvrdio kako su na predmetnom zemljištu evidentirane nezakonito izgrađene zgrade i pomoćne građevine čije se ozakonjenje tražilo. Međutim, uz bilješku je, umjesto ortofoto karte iz 2011., navodno priložio kartu iz 2017. godine, na kojoj su bile vidljive izgrađene zgrade prikazane u dokumentaciji priloženoj zahtjevu. Nakon toga je sastavio zapisnik u kojem je naveo da veličina, stupanj završenosti i namjena objekata odgovaraju stanju utvrđenom očevidom.

Prvookrivljeni je 26. siječnja 2023. godine donio rješenje kojim je ozakonjeno ukupno pet zgrada. Tri su bile poslovne namjene, dok su dvije bile u funkciji osnovne zgrade. Rješenjem su obuhvaćeni i bazen te pripadajuća strojarnica, a ukupna bruto površina ozakonjenih objekata iznosila je 1.965,65 četvornih metara. USKOK tvrdi da je na taj način drugookrivljenom i trgovačkom društvu u njegovu stvarnom vlasništvu omogućena izgradnja građevina znatno veće bruto površine od one koja je postojala do 21. lipnja 2011. godine.

Nove zgrade izgrađene u poljoprivrednoj zoni

Prema sumnjama USKOK-a, umjesto nepostojećih i dijelom srušenih građevina izgrađene su nove zgrade u poljoprivrednoj zoni izvan urbanog područja Generalnog urbanističkog plana Kaštela, u kojoj takva gradnja nije dopuštena.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Splitu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika, dok za preostalu dvojicu, kako je priopćeno, nije bilo zakonske osnove za takav prijedlog.