USKOK otkrio slučaj carinika: Tražio 5000 eura kako bi "progledao kroz prste"

USKOK je, nakon provedene istrage koja je pokrenuta 11. ožujka 2026., pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1968.) zbog počinjenja kaznenih djela primanja mita te zlouporabe položaja i ovlasti.

Okrivljenika se tereti da je, u razdoblju od 14. siječnja do 10. ožujka 2026. kao carinski službenik u Carinskoj upravi Ministarstva financija Republike Hrvatske, od odgovorne osobe jednog trgovačkog društva zatražio mito.

Naime, okrivljenik je u postupku poreznog nadzora utvrdio nezakonitosti u poslovanju tog trgovačkog društva. Potom je od odgovorne osobe tog trgovačkog društva zatražio 5.000,00 eura kako protiv njega ne bi podnio kaznenu prijavu i kako bi postupanje povodom provedenih poreznih nadzora okončao izdavanjem prekršajnih naloga s novčanim kaznama izrečenima u najmanjem propisanom iznosu. Navedeno je okrivljenik i učinio te je za navedeno postupanje od odgovorne osobe tog društva uzeo 5.000,00 eura.