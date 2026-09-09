USKOK objavio nalaz o otpadu u Benkovcu: Nađeno najmanje 6.427 tona

USKOK je javnosti omogućio uvid u nalaz i dopunu vještačenja otpada odloženog u kompleksu bivšeg kamenoloma Kukalj u Benkovačkom Selu. Prema rezultatima istraživanja Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na lokaciji se nalazi najmanje 6427 tona otpada, a dodatnim uzorkovanjem potvrđeno je da se mikroplastika nalazi i izvan samog odlagališta.

Riječ je o vrlo raznolikoj mješavini materijala u kojoj su pronađeni plastika i drugi polimeri, guma, tekstil i sintetička vlakna, metalni dijelovi, građevinski otpad te različiti mineralni materijali. Među nalazima koji s aspekta zaštite okoliša posebno zabrinjavaju izdvojeni su mikroplastika, povišene koncentracije pojedinih metala te antimon, koji se pokazao mobilnijim od ostalih analiziranih elemenata.

Geofizičkim mjerenjima procijenjeno je da volumen odlagališta iznosi oko 14.775 prostornih metara. Kada je ta vrijednost uspoređena s izmjerenom gustoćom otpada, procijenjena je količina od najmanje 6427 tona. Vještaci pritom upozoravaju da je sastav otpada vrlo neujednačen pa se gustoća razlikuje ovisno o dijelu lokacije.

Otpad zauzima približno 3675 četvornih metara, a na pojedinim mjestima nalazi se na dubini od najmanje 4,2 metra. Na najvišim dijelovima tijelo odlagališta doseže gotovo devet metara.

Laboratorijske analize potvrdile su da se u materijalu, osim građevinskih i mineralnih sastavnica, nalaze brojni proizvodi i materijali nastali ljudskom djelatnošću. Zabilježene su različite vrste plastike i polimera, guma, sintetička vlakna, tekstil te metalni predmeti.

Koncentracija metala

U uzorcima su izmjerene i povišene koncentracije određenih metala. Koncentracija bakra kretala se između 3490 i 12.200 mg/kg, cinka između 781 i 1150 mg/kg, olova između 163 i 494 mg/kg, dok su vrijednosti antimona iznosile od 31,2 do 474 mg/kg.

Većina analiziranih metala tijekom testiranja procjeđivanja nije pokazala izraženu mobilnost. Drugačija je situacija s antimonom. U četiri od ukupno 19 uzoraka njegova je koncentracija premašila kriterij od 0,7 mg/kg koji vrijedi za prihvat otpada na odlagalištu neopasnog otpada. Istodobno, vrijednosti su ostale ispod kriterija koji se primjenjuje za odlagališta opasnog otpada.

Vještaci pritom naglašavaju da se na temelju tih rezultata ne može zaključiti da je cjelokupni materijal automatski opasni otpad. Za konačnu procjenu važni su i kemijski oblici u kojima se metali nalaze, a oni nisu u potpunosti određeni, zbog čega nije moguće jednoznačno procijeniti njihovu ekotoksičnost.

Izračun opasnog svojstva HP14 za sva tri analizirana kompozitna uzorka dao je rezultate iznad propisane granice. Međutim, dodatno ispitivanje na organizmu Daphnia magna nije pokazalo akutnu ekotoksičnost eluata. Stoga vještaci zaključuju da postoji potencijal za ekotoksična svojstva, ali ona nisu potvrđena kao akutna toksičnost biološkim testovima.

Mikroplastika

Poseban dio vještačenja odnosi se na mikroplastiku. Mikroskopskim analizama u reprezentativnim uzorcima utvrđene su mikroplastične čestice, sintetička vlakna i čestice gume. Riječ je uglavnom o česticama veličine od približno 100 mikrometara do dva milimetra, koje nastaju trošenjem i raspadanjem većih plastičnih komada.

Zbog toga je provedeno i dodatno uzorkovanje na 19 lokacija, unutar i izvan odlagališta. Upravo je to istraživanje donijelo jedan od važnijih nalaza cijelog vještačenja – mikroplastika nije pronađena samo u otpadu, već i u neposrednom okolišu odlagališta.

Pouzdano identificirani polimerni fragmenti pronađeni su uz južni rub odlagališta te s njegove sjeverne i sjeveroistočne strane. Neke od tih lokacija nalaze se otprilike 20 do 30 metara od ruba odloženog otpada.

Prema vještacima, raspored pronađenih čestica odgovara mogućem širenju mikroplastike putem vjetra, ali i oborinskih voda. Na udaljenosti od približno 150 metara mikroplastika nije potvrđena, a između te točke i odlagališta nalazi se i stijenska prepreka. Na temelju dostupnih podataka stručnjaci zasad pouzdano mogu potvrditi lokalno širenje na udaljenost od oko 20 do 30 metara.

Problem, međutim, ne mora ostati ograničen na postojeće stanje. Mikroplastika se u okolišu vrlo sporo razgrađuje, dok se veći komadi plastike mogu nastaviti usitnjavati i stvarati nove čestice. Ako otpad ostane izložen oborinama i mehaničkom trošenju, postoji mogućnost nastavka nastajanja mikroplastike i njezina daljnjeg lokalnog širenja.

Opasnost za okoliš?

Vještaci stoga ocjenjuju da opasnost za okoliš nije zanemariva. Kao jednu od ključnih mjera za smanjenje rizika navode uklanjanje otpada i sanaciju lokacije, čime bi se, prema njihovoj procjeni, znatno smanjila mogućnost novog stvaranja i širenja mikroplastike.

Dodatno pitanje predstavljaju podzemne vode. Kukalj se nalazi na krškom području, gdje oborinske vode mogu prodirati u podzemlje i potencijalno prenositi onečišćujuće tvari kroz pukotine i druge podzemne putove.

Ipak, vještačenjem nije utvrđeno da je otpad do sada zagadio izvorišta pitke vode. Monitoring izvorišta Biba, Kakma, Kožlovača i Turanjsko jezero u promatranom razdoblju nije pokazao prekoračenja propisanih parametara za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji.

Kao element kojem treba posvetiti posebnu pozornost ponovno se izdvaja antimon, s obzirom na njegovu veću mobilnost. Stručnjaci ga vide kao potencijalni dugoročni pokazatelj mogućeg širenja onečišćenja kroz krški sustav. Trenutačno nema dokaza o značajnom utjecaju na izvorišta, no zbog geoloških karakteristika područja i načina na koji je otpad odložen dugoročni rizik nije moguće u potpunosti isključiti.

Kada je riječ o neposrednom utjecaju na stanovništvo, vještaci navode da se najbliži stambeni objekti nalaze na udaljenosti većoj od jednog kilometra, pa je trenutačna izloženost stanovništva ograničena. Veći potencijalni zdravstveni rizik postoji za osobe koje izravno dolaze u kontakt s otpadom, primjerice tijekom njegova uklanjanja ili premještanja.

U analiziranom materijalu nisu pronađeni patogeni mikroorganizmi, a mjerenjima nije utvrđena ni radioaktivnost iznad prirodne razine.

Unatoč tome, stručnjaci upozoravaju da dugotrajno zadržavanje otpada na lokaciji može povećavati okolišne rizike, prije svega zbog kontinuiranog nastajanja mikroplastike, mobilnih frakcija pojedinih metala i potencijalnog postupnog utjecaja na podzemne vode.

USKOK je dokumentaciju objavio iako je istraga u ovom predmetu nejavna, obrazlažući odluku opravdanim interesom javnosti. Istraga se vodi protiv većeg broja osumnjičenika zbog sumnje da su, kao članovi zločinačkog udruženja, počinili više kaznenih djela protiv okoliša i gospodarstva.