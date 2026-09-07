USKOK objavio alarmantne nalaze: Mikroplastika s ilegalnog odlagališta u Gospiću prodrla u podzemne vode

USKOK je danas, pozivajući se na opravdani interes javnosti, objavio službeno vještačenje provedeno u istrazi velike afere ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Riječ je o stručnom izvješću Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" koje donosi alarmantne podatke o stanju na terenu i potvrđuje da je divlje odlagalište u Divoselu zagadilo lokalne podzemne vode mikroplastikom.

U jednom od uzoraka izmjerena iznimno visoka koncentracija

Vještaci su vodu testirali na tri mjesta oko divljeg odlagališta – uzvodno, neposredno uz otpad i nizvodno od njega. Rezultati su pokazali veliku razliku: voda koja prilazi lokaciji gotovo je čista, dok ona koja prolazi ispod samog odlagališta sadrži čak 89 posto ukupno pronađene plastike.

U vodi nizvodno izmjereno je 737 mikrograma polistirena, odnosno stiropora, po litri. Riječ je o iznimno visokoj koncentraciji koja upućuje na ozbiljno onečišćenje podzemnih voda. Mikroplastika se, prema nalazima, s oborinama ispire kroz porozni lički krš.

Zaključak vještaka jest da je upravo ilegalno odlagalište izvor onečišćenja podzemnih voda.

Tisuće tona uvoznog otpada u ličkom kršu

Nalaz stiže kao službena potvrda onoga na što građani i ekološke udruge upozoravaju već godinama. Afera je eskalirala u veljači prošle godine, kada su istražitelji pokrenuli akciju protiv poduzetnika Josipa Šinceka i njegove tvrtke Tipos Resurs.

Prema rezultatima istrage, u Liku se godinama dovozio otpad iz Italije i Slovenije pod krinkom sirovine za navodnu proizvodnju građevinskih blokova, a potom je nekontrolirano zakapan i ostavljan na otvorenom u osjetljivom krškom području. Riječ je o oko 37.000 tona otpada.

Istraga se proširila i na lokalne institucije pa je pod istragom završio i viši županijski savjetnik za zaštitu okoliša Jerko Kostelac, dugogodišnji HDZ-ov kadar zadužen za izdavanje okolišnih dozvola. Sumnjiči ga se da je Tipos Resursu omogućio dobivanje dozvola i nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti, krivotvoreći službene zapisnike o očevidima na lokacijama koje su već bile zatrpane tisućama tona nepropisno odloženog otpada.

Građani izašli na ulice, župan pod pritiskom

Slučaj je izazvao snažan politički potres. Župan Ernest Petry našao se na udaru kritika jer je u javnosti tvrdio da je savjetniku odmah dao otkaz čim je saznao za nepravilnosti. Index je naknadno objavio da je Kostelac sam zatražio prekid radnog odnosa kako bi uklonio opasnost od ponavljanja djela i izašao iz istražnog zatvora.

Kulminacija nezadovoljstva dogodila se protekle subote, kada se u Zagrebu okupilo više desetaka tisuća ljudi na velikom prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku".

Građani iz cijele zemlje tražili su hitnu sanaciju terena, kaznenu odgovornost svih uključenih i prestanak pretvaranja Like u odlagalište opasnog otpada.