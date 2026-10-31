Uskok minimalnom pobjedom potvrdio dominaciju u Drugoj NL

Nogometaši Uskoka i Lučkog danas su s početkom od 14 sati igrali utakmicu 11. kola Druge NL, a slavili su Klišani rezultatom 1:0 odnosno golom Mišure iz 54. minute.

U prvom dijelu nije bilo većih uzbuđenja, a glavni je sudac dao dva žuta kartona i oba gostima, Runjiću u 29. minuti te Sostaru u 32. minuti.

Drugo je poluvrijeme krenulo nešto življe, a u 54. je minuti Uskok postigao jedini i pobjedonosni pogodak. Mrežu gostiju zatresao je Mišura za konačnih 1:0.

Do kraja je susreta žuti karton dobio Vojvodić koji je zamijenio Bokana u 63. minuti, a požutio je četiri minute kasnije.

Za Uskok su nastupila šestorica Hajdukovih igrača na dvojnoj registraciji, njih čak pet od prve minute, a to su vratar Ivan Pocrnjić, braniči Niko Sablić i Mateo Čupić, veznjak Filip Bokan te napadač i današnji strijelac Bruno Mišura. U igru je ušao Roko Vojvodić, a na klupi je bio Duje Pranić.

Uskok trenutačno drži prvo mjesto s 24 boda u 10 utakmica u kojima je upisao samo dva poraza.

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