USKOK krenuo u veliku akciju: Uhićenja na tri područja Hrvatske zbog sumnje na korupcije

Po nalogu USKOK-a, policija provodi uhićenja i hitne dokazne radnje na području Krapinsko-zagorske županije, Zagreba i Osijeka. Akcijom je obuhvaćeno više osoba osumnjičenih za koruptivna kaznena djela.

U ponedjeljak, 2. studenoga, u tijeku su uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji na više lokacija u Hrvatskoj, izvijestio je USKOK.

Akciju po nalogu USKOK-a provodi Policijska uprava krapinsko-zagorska u suradnji s policijskim upravama osječko-baranjskom i zagrebačkom.

Prema dosad objavljenim informacijama, postupanje se odvija na području Krapinsko-zagorske županije te Zagreba i Osijeka, a obuhvaća više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela.

USKOK će odluku o daljnjem postupanju donijeti nakon ispitivanja osumnjičenika. O svim daljnjim koracima javnost će biti pravodobno obaviještena, poručili su iz USKOK-a.