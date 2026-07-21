USKOK istražuje aferu na našem otoku: Policajka osumnjičena da je odavala tajne podatke zbog izbora

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) pokrenuo je istragu protiv policijske službenice Marije Magaš zbog sumnje da je tijekom priprema za lokalne izbore neovlašteno dijelila povjerljive policijske podatke kako bi pomogla HDZ-ovoj izbornoj listi u Pagu.

Prema sumnjama istražitelja, povjerljive informacije prosljeđivala je Kristini Bistričić, kćeri bivšeg paškog gradonačelnika Ante Fabijanića, te paškom ugostitelju i HDZ-ovu vijećniku Branimiru Pari Vidolinu.

USKOK navodi da je istraga pokrenuta na temelju kaznene prijave Policijske uprave zadarske, a troje osumnjičenih tereti se za zlouporabu položaja i ovlasti, odnosno poticanje na počinjenje tog kaznenog djela. Sporne radnje, prema sumnjama tužiteljstva, odvijale su se od siječnja do svibnja 2025. godine.

Istragom su obuhvaćeni 37-godišnja policijska službenica Policijske postaje Pag, 36-godišnja kći tadašnjeg gradonačelnika Paga te 47-godišnji kandidat za Gradsko vijeće.

Prema navodima USKOK-a, policajka je, kao članica izbornog stožera tadašnjeg HDZ-ova gradonačelnika Ante Fabijanića, koristeći službene ovlasti najmanje 82 puta provjeravala podatke osoba prijavljenih na području Paga te fotografirala podatke stranih državljana s privremenim boravkom u Hrvatskoj koji su imali biračko pravo na lokalnim izborima.

Sporne provjere, tvrdi tužiteljstvo, obavljala je putem informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, i tijekom radnog vremena i izvan njega.

Tako pribavljene podatke, koji nisu javno dostupni i kojima ne mogu pristupiti osobe izvan sustava MUP-a, u 66 navrata proslijedila je Kristini Bistričić, a u 16 navrata Branimiru Pari Vidolinu. USKOK smatra da je cilj bio osigurati što veći broj glasova za listu koju je na lokalnim izborima predvodio Ante Fabijanić.

Za policijsku službenicu USKOK će predložiti određivanje istražnog zatvora, dok za preostalo dvoje osumnjičenika za sada nije zatražena ta mjera.

Podsjetimo, protiv bivšeg paškog gradonačelnika Ante Fabijanića USKOK je i ranije pokrenuo istragu. U lipnju prošle godine obuhvaćeni su i njegov vozač, direktor gradskog komunalnog poduzeća te vlasnik privatne tvrtke zbog sumnje da su preko fiktivnih poslova izvukli novac kako bi podmirili vozačev porezni dug.

Prema ranijim navodima istražitelja, Fabijanić je između 9. i 24. travnja, na zahtjev svog vozača i osobe od povjerenja, dogovorio izradu dokumentacije za nepostojeće poslove kako bi se osigurala sredstva za podmirenje njegovih poreznih obveza.