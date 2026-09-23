USKOK češlja HNS, Kustić odgovorio na priče o milijunskoj proviziji: "Niti ja niti bilo tko u Savezu nije dobio ni eura"

Početak nove ere nakon Zlatka Dalića, drugi mandat Slavena Bilića, zasjenili su USKOK-ovi istražitelji koji su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora HNS-a. Informaciju da izvidi traju u HNS-u RTL je objavio nakon što je krenula serija prijava za razne sportske saveze i nakon uhićenja u skijaškom savezu, te s tim povezane istrage u Hrvatskom olimpijskom odboru.

HNS je potvrdio i da su istražitelji od njih u ponedjeljak zatražili dodatnu dokumentaciju, a u Savezu naglašavaju kako nije riječ ni o kakvom upadu. Kako neslužbeno doznajemo, istražitelje zanima je li bilo isplata provizija pri sklapanju sponzorskih ugovora i ako jest, jesu li provizije dobivali dužnosnici Saveza.

Od USKOK-ovih izvida do prve utakmice s novim izbornikom. O burnom tjednu za Hrvatski nogometni savez u studiju RTL-a Danas s čelnikom i najtraženijom osobom - Marijanom Kustićem razgovarao je Marko Vargek.

Neslužbeno, spominje se kako je u fokusu ugovor s dobavljačem opreme vrijedan 80 milijuna eura i spominje se provizija od 10 posto. Je li bilo takvih provizija? Je li bilo provizije?

Želim biti jasan na samom početku. Želim se zahvaliti svima koji su sudjelovali na pregovaranju i realizaciji samog ugovora koji je sigurno najveći u povijesti hrvatskog nogometa, a mogu reći i sporta u Hrvatskoj, a ono što se treba jasno naglasiti jer vidim da se provlače razne špekulacije u medijima - niti ja niti bilo koji zaposlenik niti agencija niti posrednik nije dobila eura provizije, niti će dobiti kada je u pitanu ugovor sportske opreme. Ponosni smo na to i sav novac će ostati u HNS-u.

Dosta ste jasni po tom pitanju. Pod provjerama ste. Što mislite kako će cijela priča završiti? Spavate li mirno?

Apsolutno spavam mirno. Podržavam rad nadležnih institucija i surađujemo. Većom kontrolom sportskih saveza i HOO prije nekoliko mjeseci mi smo dali podršku za promjene. Očito to nije svima dobro leglo. Podržavamo apsolutno i da se napravi veća kontrola. Institucije rade svoj posao, ja to podržavam i apsolutno sam miran kao i svi ljudi u savezu.

Cijela je priča buknula na dan okupljanja reprezentacije pod novim izbornikom – kako komentirate tajming?

Ne bi špekulirao o samom tajmingu. Kad god treba, mislim da treba surađivati. Ali ono što svi trebamo napraviti je staviti fokus na izbornika Slavena Bilića i naše igrače i naravno okrenuti se utakmicama Lige nacija. Mislim da je to najbitnije.

Idemo na Ligu nacija, počela je era Slavena Bilića. Zna, da ste stalno na treninzima, promatrate sve - kako svlačionica diše pod novim izbornikom?

Sama promjena donosi uvijek nešto novo i Slaven Bilić je rekao na samom početku da ima veliku želju i ambiciju. Jučer sam bio na treningu i uistinu - osjeti se dobra atmosfera. Dobro se radi. Svi su igrači na raspolaganju što je najbitnije, a sam Slaven i njegov stožer jako dobro poznaju naš mentalitet i radili su već u reprezentaciji i napravit će sve da ove četiri utakmice, naravno svaku utakmicu idemo na pobjedu, ali da napravimo što bolji rezultat.

Četiri teške utakmice. Ima li Bilić već pritisak rezultata? Kakve ste ciljeve pred njega stavili?

Ma nema velikog pritiska. Mislim da je sigurno najteža skupina, jaki protivnici. poglavito Engleska i Španjolska, a i četiri utakmice sada u kontinuitetu, ali mislim da je to definitivno dobro - slaganje ekipe za budućnost. Slaven će to sigurno napraviti na najbolji mogući način, a ja vjerujem, njemu, cijelom stožeru i svim igračima.

Luka Modrić nastavlja s reprezentacijom. Znam da ste vas dvojica jako dobri, sigurno ste razgovarali. Često se piše kada će prestati igrati možda je pretjerao. Slaven Bilić je to prelomio - Dok igra za Milan igrat će i za nas. Jeste li razgovarali s njim kad je došao na okupljanje?

Jesmo, u ponedjeljak. Naravno da sam mu zaželio dobrodošlicu i da sam mu zahvalio što je odlučio nastaviti igrati za reprezentaciju. On to svojim igrama zaslužuje. Ne treba posebno isticati koliko je bitan na terenu, ali naravno i u svlačionici, poglavito ovim mlađim igračima. Sretan sam i ponosan da idemo zajedno dalje

Kao savez ste stali uz Uefu i predsjednika Čeferina koji su izrazili nezadovoljstvo s načinom na koji Gianni Infantino vodi FIFA -u – član ste Izvršnog odbora Uefe - kako će se situacija odvijati?

Puno se razgovaralo o toj temi. Mislim da je tu jedan zajednički stav svih članica Uefe. Aleksander Čeferin se tu uistinu postavio kao jedan veliki lider u svim ovim situacijama - od Superlige, covida i slično. Mislim da ima podršku svih članica Uefe. On je apsolutno pokazao da štiti nogomet. A kad je u pitanju FIFA - tu je samo pitanje o načinu vođenja, ali sve ovako velike odluke mislim da treba transparentnije sjesti za stol i razgovarati i naravno štititi interese nogometa. Apsolutna podrška Čeferinu, uostalom - vidjeli ste i sami, moram istaknuti one situacije na utakmici protiv Portugal - čipa, paljenje senzora, tražili smo neka objašnjenja - dan danas nismo dobili odgovor.

Utakmica Hrvatska – Španjolska u Splitu imat će veliki značaj, ne samo zbog terena i rezultata - već ima i humanitarni karakter?

Veselimo se utakmici u Splitu. Vidjeli smo svi ove tragedije požara u Omišu i Dalmaciji i naš je plan dio sredstava od utakmica - 100 tisuća eura dati za stradale koji su doživjeli strašnu tragediju.