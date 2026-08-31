USIK SE OGLASIO NAKON HRGOVIĆEVE SENZACIJE: Prije borbe ga je podcijenio, sada mu je poslao jasnu poruku

Oleksandr Usik prvi se put oglasio nakon velike pobjede Filipa Hrgovića nad Mosesom Itaumom i osvajanja naslova svjetskog prvaka po IBF-u.

Jedan od najboljih boksača svoje generacije prije meča nije skrivao uvjerenje da će mladi Britanac proći hrvatskog teškaša. Hrgovićeva pobjeda u londonskoj O2 Areni pokazala je koliko prognoze u teškoj kategoriji mogu biti nezahvalne.

Usik je nakon borbe čestitao hrvatskom boksaču.

"Borba Itaume i Hrgovića još je jedan podsjetnik koliko boks može biti nepredvidljiv. Sve je moguće jednom kada uđete u ring. Čestitke Filipu na velikoj pobjedi!", poručio je Usik, a zatim se obratio i poraženom Itaumi:

"Moses, ovo nije kraj. Vrati se jači i nastavi dalje. Tvoje putovanje tek je počelo."

Prije borbe govorio sasvim drugačije

Usikova čestitka posebno je zanimljiva zbog onoga što je govorio prije meča.

Ukrajinac je otvoreno favorizirao Itaumu, kojeg se posljednjih godina predstavljalo kao jednog od najvećih talenata svjetskog boksa. U razgovoru za DAZN krajem srpnja prilično je umanjio opasnost koju za mladog Britanca predstavlja Hrgović.

"Hrgović nije veliki test, ali jest test. Itauma je za mene poseban tip jer je vrlo opušten prije borbe, tijekom borbe i nakon borbe. On je budućnost", govorio je Usik.

Itauma je u tom trenutku imao 14 pobjeda iz isto toliko profesionalnih nastupa, od čega 12 prekidom, a zbog njegove brzine, snage i mladosti dio boksačke javnosti već ga je vidio kao mogućeg Usikova nasljednika.

Hrgović je imao drugačiji plan.

Hrgović preživio oluju pa potpuno preokrenuo borbu

Borba je u početku izgledala upravo onako kako su Usik i brojni stručnjaci predviđali. Itauma je bio znatno brži, a Hrgovića je u drugoj rundi poslao i na pod.

Britanac je dominirao većim dijelom meča. Prema naknadno objavljenim sudačkim karticama, dvojica sudaca dala su Itaumi svih prvih osam rundi, dok mu je treći dodijelio sedam od osam.

Ali dogodilo se upravo ono na što je Hrgović upozoravao prije borbe – pitanje je bilo kako će 21-godišnjak reagirati kada prvi put bude prisiljen otići duboko u meč.

Itauma je počeo ostajati bez energije, dok je Hrgović nastavio pritiskati.

U devetoj rundi odnos snaga potpuno se promijenio. Iscrpljeni Itauma više se nije mogao kvalitetno braniti, a nakon Hrgovićeva naleta borba je prekinuta. Hrvatski teškaš tako je velikim preokretom osvojio upražnjeni IBF-ov naslov svjetskog prvaka.

"Potresao sam svijet"

Hrgović je nakon pobjede bio itekako svjestan koliko je velik pothvat napravio.

"Potresao sam svijet. Došao sam u njegov rodni grad, protiv svih izgleda. Svi su mislili da će me nokautirati za nekoliko rundi i da je najtalentiraniji boksač u diviziji. Svi su ga izbjegavali. Ja sam jednostavno vjerovao da ću ga pobijediti", rekao je Hrgović za The Ring.

Priznao je i da je tijekom borbe primijetio ono što će na kraju odlučiti pobjednika – Itauma je trošio ogromnu količinu energije.

Hrgović je čekao svoju priliku i dočekao je u devetoj rundi.

A Usiku, koji je prije nešto više od mjesec dana Hrgovića opisivao kao tek umjereno zahtjevan test za Itaumu, nakon svega nije preostalo drugo nego priznati ono što je te večeri postalo očito: u teškoj kategoriji prognoze ponekad vrijede samo do prvog zvona.