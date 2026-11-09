Ušetao u dućan na Žnjanu pa napravio kaos! Prijetio da će sve porazbijati, a kad je policija provjerila tko je, sve joj je bilo jasno

Muškarac (48) ponovno se našao pred sudom zbog narušavanja javnog reda i mira. Iza sebe već ima sedam pravomoćnih kazni za slične prekršaje, a ovoga puta određeno mu je 15 dana zadržavanja u zatvoru.

Splitska policija privela je na sud 48-godišnjeg muškarca zbog osnovane sumnje da je narušavao javni red i mir u jednoj trgovini na području Žnjana.

Prema policijskim informacijama, incident se dogodio 30. listopada 2026. godine oko 14 sati, kada je muškarac ušao u trgovinu te počeo vikati i galamiti na djelatnicu. Pritom ju je vrijeđao psovkama i govorio da će sve porazbijati.

Već sedam puta kažnjavan zbog narušavanja javnog reda i mira

Policijski službenici odveli su ga na sud u petak, 6. studenoga, uz prijedlog da mu se odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja.

Naime, utvrđeno je da je 48-godišnjak dosad čak sedam puta pravomoćno kažnjavan zbog narušavanja javnog reda i mira. Policija je stoga predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 20 dana.

Sud mu odredio 15 dana zadržavanja

Sud je utvrdio da je muškarac ranije pravomoćno kažnjavan zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, ali i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

Uzimajući u obzir njegovu prekršajnu prošlost i opasnost od ponavljanja sličnih djela, sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana.

Nakon sudske odluke 48-godišnjak je predan u zatvor.