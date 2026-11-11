Ušao u brod i odnio laptop, mobitel i novac, a onda mu je policija pokucala na vrata

Policijski službenici Policijske postaje Vodice dovršili su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjakom kojeg sumnjiče za krađu iz broda u Vodicama.

Prema policijskim informacijama, osumnjičeni je između 2. i 4. studenoga u Ulici obala Vladimira Nazora u Vodicama ušao u brod u vlasništvu tvrtke sa sjedištem u tom gradu te iz njega ukrao prijenosno računalo, mobitel, ključ i novac.

Policija pronašla sve ukradene predmete

Tijekom kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, policijski službenici jučer, 10. studenoga, pretražili su kuću u Vodicama u kojoj osumnjičeni boravi.

Prilikom pretrage pronađeni su svi predmeti povezani s kaznenim djelom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja 30-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.