Urušio se balkon napuštene kuće, vatrogasci vadili djecu ispod ruševine

Na Pećinama u Rijeci sinoć se urušio balkon napuštenog objekta u blizini hotela Jadran. Na balkonu su se u trenutku urušavanja nalazila dvojica maloljetnih mladića koja su zadobila ozljede. Težina njihovih ozljeda zasad nije poznata.

Policija je dojavu o događaju zaprimila u 20:45 sati, nakon čega su na mjesto nesreće stigli vatrogasci i djelatnici hitne pomoći.

Vatrogasci su dobili informaciju da su dvije osobe ostale zarobljene ispod ruševina balkona te da se na njima nalaze komadi betona. Zbog teško pristupačnog terena morali su koristiti užad kako bi se spustili do mjesta nesreće.

"Dobili smo dojavu da je dvoje ljudi zarobljeno ispod ruševine balkona i da su na njima komadi betona. Izašli smo s jednim vozilom, a potom smo zatražili još jedno u pomoć. Put je bio teško pristupačan pa smo koristili i užad kako bismo se spustili do samog mjesta nesreće", rekao je vatrogasac Matija Raspor, prenosi Index.

Spašavanje trajalo gotovo sat i pol

Akcija izvlačenja dvojice mladića trajala je gotovo sat i pol, a vatrogasci su morali pažljivo uklanjati kamenje i dijelove ruševine kako ne bi došlo do dodatnih ozljeda.

"Morali smo pažljivo ukloniti sve kamenje s njih kako ne bi došlo do dodatnih ozljeda. Izvukli smo ih u istom stanju u kojem smo ih zatekli, tako da su, s obzirom na sve, jako dobro prošli", dodao je Raspor.

Jedan od čitatelja koji se zatekao u blizini ispričao je da je vidio vatrogasce i hitnu pomoć kako žure prema mjestu događaja.

"Rekli su da su klinci pali zajedno s balkonom", kazao je.

Prema njegovim riječima, riječ je o napuštenoj kući pokraj hotela Jadran u koju mladi često ulaze kroz otvor na ogradi.