Ursula Von der Leyen najavila stroga pravila za djecu na društvenim mrežama: 'Dosta je. Ovo je previše'

'Vrijeme je da Europa djeluje', poručila je Ursula von der Leyen u govoru pred europskim zastupnicima, upozorivši da mladi Europljani pred ekranima provode između četiri i šest sati dnevno.

Prema najavljenim pravilima, djeca mlađa od 13 godina ne bi smjela koristiti društvene mreže. Korisnici u dobi od 13 do 15 godina mogli bi imati samo ograničene račune koje bi otvorili i nadzirali njihovi roditelji, uz smanjeni broj dostupnih funkcija i vremenska ograničenja. Za korisnike između 15 i 18 godina platforme bi morale primjenjivati obvezna pravila sigurnog dizajna.

'Svaka dob ima svoje osjetljivosti i zato će svaka dobna skupina imati vlastitu, prilagođenu razinu zaštite', rekla je Von der Leyen.

'Svjedočimo velikom zarobljavanju naše djece'

Predsjednica Komisije poručila je da je srž demokracije u tome da ljudi mogu birati u kakvom društvu žele živjeti, ali da su roditelji izgubili velik dio kontrole nad digitalnim okruženjem u kojem njihova djeca odrastaju.

'Ono čemu svjedočimo veliko je zarobljavanje naše djece. Zarobljavanje njihove pažnje, njihove koncentracije i njihovih umova. To djeci oduzima djetinjstvo', upozorila je.

Djeci je, nastavila je, potrebno vrijeme za odrastanje, druženje i suočavanje s emocijama i odlukama koje donosi stvarni život. Potrebno im je čak i vrijeme za dosadu jer ih ona potiče da koriste maštu, razgovaraju, slažu se i sukobljavaju, oblikuju mišljenje, a zatim ga i mijenjaju. 'Ali kada dijete ima pametni telefon, sve mu se to oduzima', rekla je Von der Leyen, prenosi tportal.

Istaknula je da roditelji svakodnevno vide posljedice pretjeranog korištenja digitalnih platformi, od nedostatka sna i tjeskobe do samoozljeđivanja. U nekim slučajevima, upozorila je, posljedice su tragične.

Spomenula djevojčicu koja si je oduzela život

Von der Leyen u govoru je spomenula Oléu, 14-godišnju djevojčicu iz Belgije koja si je prije točno mjesec dana oduzela život nakon internetskog zlostavljanja. Kazala je da je dvojila treba li njezinu priču uključiti u govor, ali da je odlučila prenijeti riječi djevojčičine majke.

'Uvjerena sam da bi moja kći, da nije bilo tih sveprisutnih mreža, još uvijek bila ovdje. Ovo je previše', citirala ju je Von der Leyen na francuskom. 'U pravu je. Ovo je previše. Dosta je', poručila je predsjednica Komisije.

Najavi novih pravila prethodio je rad posebnog stručnog panela koji je sazvala Von der Leyen. Komisija je razgovarala i s mladima te analizirala mjere koje su već uvele Australija i druge zemlje.

Platforme će morati dokazati da su sigurne

Jedna od ključnih promjena bit će prebacivanje tereta dokazivanja na tehnološke kompanije. Umjesto da institucije, roditelji i korisnici dokazuju štetnost određenih funkcija, platforme će morati pokazati da su njihovi proizvodi sigurni za djecu i tinejdžere.

'Svjesna sam da mnogi moć velikih tehnoloških kompanija smatraju golemom i vjeruju da ju je nemoguće ograničiti. Ne slažem se', rekla je Von der Leyen.

Naglasila je da Europa ne mora prihvatiti funkcije osmišljene za stvaranje ovisnosti, algoritamsko usmjeravanje djece prema sve ekstremnijem sadržaju ni zloupotrebu fotografija djevojčica za izradu seksualiziranih sadržaja pomoću umjetne inteligencije.

'Ne radi se o tome da naši maloljetnici pristupaju društvenim mrežama. Radi se o tome kada i kako dopuštamo društvenim mrežama da pristupe maloljetnicima', kazala je. 'Europa ima moć djelovati. Mi određujemo svoja pravila, a ne velike tehnološke kompanije', zaključila je Von der Leyen.