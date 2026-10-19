Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić stižu nasmijati Splićane! Komedija "Solo u dvoje" 23.10. na Teatru uz more

Ana Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić donose večer smijeha, propalih ljubavi i životnih promašaja na Teatar uz more 23. listopada u 20 sati, a 27. listopada predstava gostuje i u HNK-u Šibenik.

Što se dogodi kada žena koja je izgubila ljubavnu ravnotežu pokuša ponovno pronaći sebe, a možda i muškarca svog života? Odgovore donosi komedija „Solo u dvoje”, koja će u petak, 23. listopada, u 20 sati nasmijati publiku Teatra uz more u splitskoj dvorani Lora. Nekoliko dana poslije, u utorak, 27. listopada, predstava stiže i na pozornicu Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.

U ovoj duhovitoj i pomalo nepredvidivoj priči igraju Ana Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić, glumačka ekipa koja kroz niz urnebesnih situacija donosi priču o ljubavi, samoći i vječnoj potrazi za srećom. Predstava je ostvarila i zapažen uspjeh – proglašena je najboljom predstavom 4. ZAKAJfesta, Zabočke kazališne jeseni 2026.

U središtu priče je Valerija, suvremena plesačica koju je napustio suprug, zbog čega dane provodi pokušavajući pronaći novi smisao i smjer. U tome joj društvo pravi susjeda Danijela, uspješna autorica knjiga za samopomoć koja, unatoč svim svojim savjetima, ni sama ne uspijeva riješiti vlastite životne probleme. Kada Valerija odluči kako njoj zapravo treba muškarac - priča poprima sasvim novo urnebesno ruho jer odlasci na spojeve u današnje vrijeme često su urnebesno tragični.

No, može li novi muškarac riješiti stare probleme? Hoće li Valerija pronaći ljubav ili će nastaviti lutati između vlastitih želja, nesigurnosti i očekivanja? I što se dogodi kada savjete o sreći dijele oni koji je i sami još uvijek traže?

Uz britke dijaloge, niz komičnih situacija i prepoznatljive ljudske slabosti, „Solo u dvoje” donosi suvremenu priču o međuljudskim odnosima i ljubavnim zavrzlamama u kojoj će se mnogi prepoznati. Jer ponekad je najteže pronaći pravu osobu, a ponekad – pronaći samoga sebe.

Ako ste željni kazališne večeri ispunjene smijehom i pričom koja na duhovit način progovara o ljubavi i životu, ne propustite „Solo u dvoje”.

Dođite i uživajte u britkoj komediji koju svatko od nas može pogledati solo.

Ili u dvoje.

Možda najbolje - SOLO U DVOJE.

INFO I REZERVACIJE: 091 795 7260

ONLINE na www.teataruzmore.com i www.entrio.hr

knjižara-papirnica PAPIRKO (Put Brodarice 4, Split)

Dancing Bear (Dioklecijanova 6)

Ghetaldus i Tisak media (City Center)

blagajna u Lori (1h prije izvedbe)