Urolog upozorio na četiri simptoma koja muškarci ne bi smjeli ignorirati

Muškarci znatno rjeđe odlaze liječniku od žena, a stručnjaci upozoravaju da upravo zbog toga ozbiljne bolesti kod njih često budu otkrivene tek u uznapredovaloj fazi.

Istraživanje provedeno 2010. godine pokazalo je da muškarci liječnika primarne zdravstvene zaštite posjećuju oko 32 posto rjeđe od žena. Dodatno, istraživanje Nuffield Healtha otkrilo je da se 41 posto muškaraca sjeća kako su im u djetinjstvu govorili da se "muškarci ne žale na zdravstvene probleme".



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Urolog dr. Michael Herman za The New York Post izdvojio je četiri simptoma koje muškarci ne bi trebali zanemariti jer mogu upućivati na ozbiljnije zdravstvene probleme.

Erektilna disfunkcija

Iako se o njoj nerado govori, erektilna disfunkcija nije uvijek samo problem seksualnog zdravlja. Dr. Herman upozorava da može biti prvi znak bolesti krvnih žila, dok kardiolog dr. Michael Joseph Blaha ističe da u nekim slučajevima može upućivati i na srčanu bolest.

Budući da je za postizanje erekcije potreban uredan protok krvi, poremećaji cirkulacije mogu se najprije manifestirati upravo na taj način. Zato liječnici savjetuju da se takve tegobe ne zanemaruju.

Otečeni ili povećani testisi

Svaka neuobičajena promjena na testisima razlog je za pregled kod liječnika, čak i ako nije praćena boli.

Takve promjene često imaju bezazlene uzroke, poput nakupljanja tekućine, no pregled je važan kako bi se isključila ozbiljnija stanja i postavila točna dijagnoza.

Učestalo mokrenje

Češća potreba za mokrenjem može biti posljedica većeg unosa tekućine, ali i znak određenih bolesti, među kojima je i dijabetes.

"Kada je razina šećera u krvi oko 10 mmol/L ili viša, bubrezi više ne mogu zadržavati sav višak glukoze pa ona prelazi u mokraću. To dovodi do stvaranja većih količina mokraće i češće potrebe za mokrenjem", objasnio je dr. Herman.

Nizak libido, umor i depresivno raspoloženje

Smanjena seksualna želja, dugotrajan umor i simptomi depresije mogu imati brojne uzroke, a jedan od njih je i niska razina testosterona.

Prema navodima Cleveland Clinic, manjak testosterona s godinama može uzrokovati simptome koji nalikuju depresiji ili anksioznosti. Stručnjaci preporučuju da se muškarci jave liječniku ako primijete takve tegobe, osobito ako su praćene drugim simptomima poput neobjašnjivog gubitka tjelesne težine, kako bi se po potrebi obavile dodatne pretrage i započelo odgovarajuće liječenje.