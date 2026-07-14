Urnebesni "Waj-Faj" stiže u Dugopolje: Sudar roditelja, generacija i moderne tehnologije

Sinjsko pučko kazalište u četvrtak, 16. srpnja, gostuje u Dugopolju s komedijom "Waj-Faj", koja će publici donijeti obilje smijeha, obiteljskih nesporazuma i situacija prepoznatljivih iz svakodnevnog života. Predstava će biti izvedena u dvorani Doma kulture Dugopolje s početkom u 21 sat, a ulaz je slobodan.

Prvi susret preko interneta

Radnja komedije prati dva potpuno različita para roditelja mladenaca, koji dolaze iz različitih društvenih sredina. Nakon što se njihova djeca vjenčaju u Kanadi, roditelji se prvi put susreću i pokušavaju međusobno upoznati.

Dok jedni drugima dolaze u posjet, prvi susret s mladencima odvija se putem interneta, odnosno preko "waj-faja". Upravo taj spoj generacijskih razlika, obiteljskih očekivanja i suvremene tehnologije postaje izvor brojnih komičnih situacija.

Poznata glumačka postava

U predstavi nastupaju Zoran Šabić, Sandra Goreta, Tatjana Katić, Dinko Franchini i Luka Vidić.

Režiju i scenografiju potpisuje Željko Viculin, dok je za izbor glazbe, rasvjetu i ton zadužen Nikša Katić.

Kako su se dvije generacije snašle u vremenu bežične komunikacije, publika će moći doznati u četvrtak, 16. srpnja, u Domu kulture Dugopolje. Predstava počinje u 21 sat, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan.