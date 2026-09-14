Urlić žestoko po Šimundiću: "Pljuvao je po HDZ-u, a onda se prodao za mjesto predsjednika Skupštine"

Izjava predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije Mate Šimundića, koji je feminizam nazvao "luđačkom ideologijom", nastavlja izazivati burne političke reakcije. Nakon što su iz splitskog Možemo! poručili da Šimundić više ne zaslužuje biti na čelu Skupštine, oglasio se i predsjednik stranke Direkt Branimir Urlić.

Urlić je Šimundića žestoko prozvao, podsjetivši pritom na njegov politički put i ranije izjave o HDZ-u.

"Kažu da nije uvijek bitno što se govori, nego tko govori. Pa smo tako danas imali luđačku izjavu lika koji je prije prošlih izbora sipao drvlje i kamenje na HDZ kao kandidat Domovinskog pokreta i na prvoj se sjednici prodao za mjesto predsjednika Skupštine", poručio je Urlić.

"Treba znati tko govori"

Predsjednik Direkta dodao je kako smatra da je "sumrak društva da ovakvi konvertiti šporkaju javni prostor", nakon čega je podsjetio na neke od Šimundićevih ranijih političkih poruka. Šimundić je, podsjetimo, na lokalnim izborima 2021. bio nositelj liste Domovinskog pokreta za Županijsku skupštinu. Nekoliko mjeseci kasnije izabran je za predsjednika Skupštine s 24 glasa, među kojima su bili i glasovi vijećnika HDZ-a.

Urlić je pritom izdvojio i Šimundićeve ranije kritike županijske vlasti. "Županija je svojevrsno parkiralište stranačkih kadrova s kojima HDZ ne zna što bi. Sustav nije efikasan, a na čelu mu je nesposoban čovjek", jedna je od izjava na koje je podsjetio Urlić.

Izdvojio je i nekadašnju Šimundićevu poruku kako Domovinski pokret može pobijediti Blaženka Bobana, Antu Sanadera i HDZ, koji je tada opisivao kao "žalosni sinonim za korupciju, nepotizam i izdaju nacionalnih interesa".

Urlić je tako Šimundićev današnji istup iskoristio i za prozivku zbog njegova političkog zaokreta, odnosno suradnje s HDZ-om nakon izbora 2021. godine.