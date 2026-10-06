URLIĆ: "Šuta i ekipa organiziraju radni ručak, pa će ovi šta plate 70 eura moći razgovarati s Trumpom iz Banovine"

Branimir Urlić osvrnuo se na organizaciju radnog ručka na kojem će zainteresirani, uz kotizaciju od 70 eura, imati priliku razgovarati sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom. U svojoj objavi nije štedio aktualnu gradsku vlast, a cijelu je situaciju komentirao u ironičnom tonu.

„Plati pa pitaj“, započeo je Urlić.

„Evo Šuta i ekipa organiziraju radni ručak, pa će ovi šta plate 70 eura moći razgovarati s Trumpom iz Banovine“, napisao je.

Urlić je potom otišao korak dalje te ironično predložio da se naplaćuju i upiti koji se šalju Banovini, ali uz jedan uvjet – da građani na njih doista dobiju odgovor.

„Trebao bi tako uvesti da se svaki upit Banovini plati 1-2 eura, al da ti moraju odgovoriti“, poručio je.

U nastavku objave kritizirao je i način na koji funkcionira komunikacija građana s gradskom upravom. Naveo je kako je slao poruke na adresu kontakt@split.hr, ali, prema njegovim riječima, odgovore nije dobio.

„Evo ja poslao neke mailove na idiotski kontakt@split.hr kojeg je uveo Puljak i nikad odgovora. Pitanje je jel uopće funkcionira taj kontakt centar, a drugog kontakta (osim načelnika i ekipe) na cijelom webu gradske uprave nema“, napisao je Urlić.

Kritizirao je i mogućnost komunikacije putem WhatsApp poruka, nazvavši je „glupim pokušajem“ koji, kako je poručio, „ne treba ni komentirati“.

Urlić je tako kroz kritiku najavljenog radnog ručka otvorio i šire pitanje dostupnosti gradske uprave građanima te načina na koji Banovina odgovara na njihove upite.