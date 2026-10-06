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URLIĆ: "Šuta i ekipa organiziraju radni ručak, pa će ovi šta plate 70 eura moći razgovarati s Trumpom iz Banovine"

Sarkastičan je
Branimir Urlić

Branimir Urlić osvrnuo se na organizaciju radnog ručka na kojem će zainteresirani, uz kotizaciju od 70 eura, imati priliku razgovarati sa splitskim gradonačelnikom Tomislavom Šutom. U svojoj objavi nije štedio aktualnu gradsku vlast, a cijelu je situaciju komentirao u ironičnom tonu.

„Plati pa pitaj“, započeo je Urlić.

„Evo Šuta i ekipa organiziraju radni ručak, pa će ovi šta plate 70 eura moći razgovarati s Trumpom iz Banovine“, napisao je.

Urlić je potom otišao korak dalje te ironično predložio da se naplaćuju i upiti koji se šalju Banovini, ali uz jedan uvjet – da građani na njih doista dobiju odgovor.

„Trebao bi tako uvesti da se svaki upit Banovini plati 1-2 eura, al da ti moraju odgovoriti“, poručio je.

U nastavku objave kritizirao je i način na koji funkcionira komunikacija građana s gradskom upravom. Naveo je kako je slao poruke na adresu kontakt@split.hr, ali, prema njegovim riječima, odgovore nije dobio.

„Evo ja poslao neke mailove na idiotski kontakt@split.hr kojeg je uveo Puljak i nikad odgovora. Pitanje je jel uopće funkcionira taj kontakt centar, a drugog kontakta (osim načelnika i ekipe) na cijelom webu gradske uprave nema“, napisao je Urlić.

Kritizirao je i mogućnost komunikacije putem WhatsApp poruka, nazvavši je „glupim pokušajem“ koji, kako je poručio, „ne treba ni komentirati“.

Urlić je tako kroz kritiku najavljenog radnog ručka otvorio i šire pitanje dostupnosti gradske uprave građanima te načina na koji Banovina odgovara na njihove upite.

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