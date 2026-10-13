Urlić nakon sjednice o noćnim klubovima: "Prikriveni cilj svega je riješiti se ljudi iz centra Splita, a onda možeš što hoćeš"

Nakon što je u ponedjeljak završena tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Splita posvećena problematici noćnih klubova, oglasio se Branimir Urlić, predsjednik stranke Direkt u Splitu. U svojoj objavi, naslovljenoj "Bez ljudi ništa", upozorio je na dugogodišnje probleme u povijesnoj gradskoj jezgri, istaknuvši kako je pitanje noćnih klubova zapravo samo jedan dio znatno šireg problema. Prema njegovu mišljenju, Split već godinama gubi stanovništvo u samom centru, a gradske vlasti nisu učinile dovoljno da takav razvoj događaja spriječe.

"Upozoravali su nas što će se dogoditi, ali Split je mislio da je poseban"

Urlić ističe kako je u problematiku života u gradskoj jezgri uključen već petnaestak godina, još od prvih aktivnosti vezanih uz izradu Plana upravljanja povijesnom jezgrom. Prisjetio se vremena kada su u Split dolazili stručnjaci iz drugih gradova i upozoravali na negativne posljedice nekontroliranog razvoja turizma.

"Sad ima jedno već 15 godina kako sam više ili manje uključen u problematiku stanja u centru grada, još od prvih aktivnosti pri izradi Plana upravljanja, koji je valjda prvi put uključio u Splitu više različitih faktora u promišljanjima stanja gradske jezgre, koja je tada već krenula u proces pretvaranja u turističku spavaonicu i zabavni centar", naveo je Urlić.

Dodaje kako su tadašnji predavači upozoravali da su slične procese već prošli brojni europski gradovi, no njihova upozorenja nisu ozbiljno shvaćena. "Dolazili predavači odsvuda i pričali kako se sve ovo što sad gledamo kod nas dogodilo već kod njih, ali nekako im baš nisu vjerovali jer je Split kao poseban. Naravno, dogodilo se sve isto i kod nas, a bit svega je da ljudi ima sve manje", poručio je.

"Grad je mogao kupovati stanove i zadržati ljude, ali nije"

Posebno se osvrnuo na pitanje odlaska stanovnika iz gradske jezgre, smatrajući da je Grad Split imao mogućnosti zaustaviti ili barem ublažiti taj proces. Prema njegovim riječima, dio stanovnika prodao je svoje nekretnine po povoljnim cijenama, drugi su se okrenuli turističkom iznajmljivanju, dok su neki jednostavno odustali od života u centru.

"I kad gledam s vremenom, svima je i odgovaralo da ljudi nema. Dio ljudi je iskoristio situaciju i riješio se nekretnina po dobroj cijeni, neki se ubacili u iznajmljivače, neki jednostavno odustali i otišli", napisao je. Urlić tvrdi kako je Grad mogao iskoristiti pravo prvokupa i kupiti dio stanova koji su se nudili na tržištu, čime bi se omogućio ostanak stanovništva u povijesnoj jezgri. "Grad je imao mogućnost preko prava prvokupa kupiti dio od nekoliko stotina stanova koji su se nudili i tako zadržati ljude, ali uvijek je bio problem potrošiti 1-2 milijuna kuna ili eura ako se htjelo", istaknuo je.

"Lakše je bilo pustiti sve niz vodu i dati još koji štekat"

Kritike je uputio i gradskim vlastima, kojima zamjera što su, prema njegovu mišljenju, godinama davale prednost turističkim i ugostiteljskim interesima u odnosu na potrebe ljudi koji žive u centru. Smatra kako su upravo stanovnici koji svakodnevno odlaze na posao ili u školu najveća prepreka nekontroliranom razvoju noćnog života. "Ljudi su samo smetnja, čovik koji živi i mora se ujutro dignit za na posal ili školu, a ima stan povoljno sa sigurnom najamninom neće trpiti da ga netko terorizira non stop", naveo je Urlić.

Dodaje kako su gradske vlasti, umjesto sustavnog rješavanja problema, birale jednostavniji put. "Gradskoj upravi je bilo lakše pustiti sve niz vodu, malo brusit kamen, ljudi nešto zanovijetaju, nema od njih zubić vile, bolje dat još bonus štekatića, a izbori brzo dođu i tako u krug", poručio je.

Prozvao i splitski HDZ: "Možda se u tome nalazi razlog njihove zabrinutosti za poduzetničke slobode"

U završnom dijelu objave Urlić se posebno osvrnuo na političke i poslovne interese koji, prema njegovu mišljenju, utječu na stanje u splitskoj gradskoj jezgri. Tvrdi kako su s rastom turističkih prihoda u posao ušli i znatno utjecajniji akteri, a pritom je iznio sumnje u povezanost različitih razina sustava. "Kako se s turizmom počela vrtit ozbiljna lova, onda su došli i ozbiljni igrači koji zatvaraju sve moguće rupe, od ćate u Zagrebu, inspektorata, policije do Banovine", napisao je. Potom je izravno prozvao splitski HDZ, dovodeći u pitanje razloge zbog kojih njegovi predstavnici naglašavaju zaštitu poduzetničkih sloboda i zakonska ograničenja u reguliranju noćnih klubova. "Možda se u tome nalazi razlog tolike zabrinutosti ST hadezovaca za poduzetničke slobode i moguće tumačenje zakona kako se ništa ne može", poručio je Urlić. Riječ je o njegovim političkim ocjenama i sumnjama, za koje u objavi nije iznio konkretne dokaze o eventualnim nezakonitim postupanjima.

"Kad se riješiš ljudi, možeš što hoćeš"

Svoju objavu Urlić je zaključio tvrdnjom koja, prema njegovu mišljenju, najbolje opisuje dugogodišnji odnos prema stanovnicima povijesne jezgre. "Tako da je prikriveni cilj svega riješit se ljudi i onda možeš što hoćeš", zaključio je Branimir Urlić.