Uređena fontana na putu prema Tvrđavi Grad, mislilo se i na četveronožne ljubimce

Grad Sinj izgradio je i uredio prilaz fontani, koju su ugradili djelatnici Vodovoda i odvodnje u prosincu prošle godine, na putu prema Tvrđavi Grad te, čime je ovaj prostor postao sigurniji, pristupačniji i ugodniji za korištenje.

Uređenu fontanu obišli su gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta.

Moderno oblikovana fontana prilagođena je različitim potrebama posjetitelja. Omogućuje izravno pijenje vode i punjenje boca, dok je njezin donji dio namijenjen kućnim ljubimcima. Izgrađenim prilazom fontana je sada jednostavno dostupna šetačima, rekreativcima, obiteljima s djecom, turistima i svim posjetiteljima Tvrđave Grad.

Voda je izvor života i zajedničko dobro koje mora biti dostupno svima. Postavljanjem i uređenjem javnih fontana Grad Sinj unaprjeđuje kvalitetu javnog prostora i osigurava dostupnost pitke vode na mjestima kojima svakodnevno prolaze brojni građani i posjetitelji.

Fontane su važan dio povijesti, tradicije i prepoznatljive slike Sinja. Među najpoznatijima su fontana Petrovac, koju je 1878. godine dao sagraditi načelnik Petar Tripalo, fontana na Pijaci, poznata sinjska „funtana“, podignuta 1852. godine, te fontana „Na izvoru“, među Sinjanima omiljena Luca, djelo akademskog kipara Stipe Sikirice iz 1957. godine.

Nova fontana prema Tvrđavi Grad nastavlja tu dugu sinjsku povezanost s vodom, spajajući tradiciju javnih fontana sa suvremenim potrebama građana, posjetitelja i njihovih kućnih ljubimaca.