Upravljao automobilom s 1.66 promila, uhićen i doveden na sud

Jučer, 8. kolovoza oko 4 sata u Vodicama, policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik su tijekom kontrole prometa zaustavili osobni automobil zagrebačkih registarskih oznaka kojim je upravljao 26-godišnjak.

Izvršenim alkotestiranjem vozaču je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,66 promila, nakon čega je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila novčanu kaznu u iznosu od 1.350 eura te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

Sud je vozača pustio na slobodu te predmet stavio u redovi postupak.